Mateus Silva sente o joelho e será desfalque da Ponte Preta contra o América-MG pela Série B

A Ponte Preta fez Nesta sexta-feira o seu último treino em Campinas antes de embarcar para Belo Horizonte, onde domingo encara o América-MG, no estádio Independência, às 18h30, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Nelsinho Baptista teve que lidar com uma baixa de última hora, que sequer irá viajar com o restante do grupo.

O zagueiro Mateus Silva vem sentindo dores no joelho desde a partida contra o CRB e por isso, será preservado. A tendência é que o experiente Sérgio Raphael, recuperado de lesão na coxa, retorne ao time titular e faça dupla de zaga com Joílson.

No mais, Nelsinho Baptista deve contar com o retorno do meia-atacante Dodô, que cumpriu suspensão após a expulsão na partida contra o Ituano, e volta a ficar à disposição no banco de reservas.

Por outro lado, o zagueiro Luis Haquin, convocado pela Seleção Boliviana, será desfalque até o final da Copa América. Depois de vencer o CRB por 4 a 2, a Ponte Preta aparece na 13.ª colocação da Série B com nove pontos, ainda bem perto da zona de rebaixamento.