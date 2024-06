Carille pede voto de confiança para Santos voltar a vencer: 'Ficar quieto e trabalhar mais'

"Momento de ficar quieto e trabalhar mais". Esse foi o tom do discurso do técnico Fábio Carille após a derrota do Santos para o Novorizontino na noite desta sexta-feira pela Série B do Brasileiro. O time, que poderia vislumbrar uma volta à liderança do torneio agora sofre as consequências de uma campanha instável.

Carille não quis apontar culpados, afirmou que todos tem a sua parcela nesta fase complicada e cobrou atitude de seus comandados para que o Santos possa dar uma resposta imediata.

"Agora é o momento de ter personalidade, acreditar, confiar, ir a campo e treinar mais para voltarmos a vencer. A culpa é de todos e vamos trabalhar para reverter essa situação", comentou o treinador.

A terceira derrota seguida já cria um ambiente de instabilidade entre os atletas. Ao apito final do juiz, nenhum atleta santista quis dar entrevista na saída do gramado. Para Carille, um dos segredos é aumentar o foco.

"Não estamos tendo sabedoria para enfrentar os adversários. Precisamos fazer um jogo com mais segurança. Não vejo outra maneira de o time voltar a vencer que não seja muito trabalho", disse o técnico.

Depois de abrir a Série B com 100% de aproveitamento até a terceira rodada, o Santos amarga agora quatro derrotas em nove partidas. O time volta a campo na próxima sexta-feira e visita o Operário-PR no estádio Germano Krüger.

Alexandre Gallo, executivo de futebol do clube, esteve no vestiário após o jogo, entendeu o mau momento da equipe, mas tentou amenizar a situação. Para ele, o momento é de maturidade.

"Não podemos cair nas pequenas armadilhas do sucesso e nem nas armadilhas dos fracassos. Estamos passando por um processo. Nenhuma conquista nunca foi fácil para ninguém. Três derrotas choca bastante a gente, mas a expectativa é seguir o trabalho com o nosso treinador", afirmou o dirigente.