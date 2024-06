Grêmio enfrenta eliminado Estudiantes para terminar na liderança de seu grupo na Libertadores

De olho na liderança do Grupo C da Copa Libertadores, o Grêmio enfrenta o Estudiantes no sábado, às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, que teve todos os ingressos vendidos. Diferente do clube gaúcho, que já garantiu vaga nas oitavas de final, os argentinos estão eliminados.

Com nove pontos, o Grêmio consegue avançar na liderança em duas possibilidade: caso vença o Estudiantes, ou se empatar por dois ou mais gols. Nesta segunda opção, ele passaria o The Strongest - 10 pontos -, por ter marcado mais gols como visitante: 2 a 1.

O Estudiantes, por sua vez, está apenas cumprindo tabela. O time argentino tem apenas quatro pontos e não conseguiu nem uma vaga nos playoffs da Sul-Americana.

Grêmio e Estudiantes já se enfrentaram em 11 oportunidades, com seis vitórias do time brasileiro, dois empates e três triunfos dos argentinos. Em La Plata, o time gaúcho venceu por 1 a 0, resultado que deu início a arrancada rumo à classificação.

O técnico Renato Gaúcho ainda não pode contar com os reforços defensivos. Jemerson, ex-Atlético-MG, só estará disponível no dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência. Rodrigo Caio, ex-Flamengo, por sua vez, tenta antecipar seu registro, até porque estava sem clube desde dezembro.

O também zagueiro Pedro Geromel continua em fase final de recuperação de uma fratura no braço e deve ser preservado. Quem pode aparecer no duelo é Pavon. O meia foi liberado pelo departamento médico, mas sua presença é incerta.

"Respeitamos todos os adversários, o Grêmio é grande, vamos buscar o primeiro lugar. Não garanto que vamos conseguir, mas vamos trabalhar para isso, para jogar a segunda partida das oitavas em casa", afirmou o treinador.

O time do Estudiantes, por sua vez, é uma incógnita. Como o Campeonato Argentino estará paralisado por causa da Copa América, o técnico Eduardo Domínguez pode escalar seus titulares.

No entanto, não está descartada a hipótese de colocar um time misto para testar alguns atletas. A principal esperança de gol do Estudiantes é o atacante Javier Correa. O volante Enzo Pérez é um dos mais conhecidos do elenco, tendo atuado por muito tempo no River Plate.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO X ESTUDIANTES

GRÊMIO - Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Cristaldo, Soteldo e Pavon; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho

ESTUDIANTES - Mansilla; Mancuso, Lollo, Zaid Romero e Gastón Benedetti; Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar, Cetré e Palacios; Carillo e Javier Correa. Técnico: Eduardo Domínguez.

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU)

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).