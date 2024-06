Internacional faz 'final' com Delfín-EQU por vaga nos playoffs da Sul-Americana

A fase de grupos da Copa Sul-Americana enfim terá seu último jogo disputado. Neste sábado, às 21h30, o Internacional recebe o Delfín-EQU no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em jogo atrasado da quinta rodada devido às enchentes do Rio Grande do Sul.

O clima do jogo é de mata-mata porque só um continuará vivo. Ambos têm oito pontos no Grupo C e mesmo saldo de gols (2 a 2), mas o Delfín vence nos gols marcados (9 a 5) e aparece em segundo lugar, posição que garante vaga aos playoffs.

Com esse cenário, o Internacional é obrigado a vencer, enquanto o Delfín joga pelo empate. O primeiro lugar já está garantido com o Belgrano-ARG, que soma 12. O Real Tomayapo-BOL completa a chave em quarto lugar com um ponto.

Se avançar, o Internacional disputará os playoffs com algum terceiro colocado vindo da Libertadores. Dependendo do saldo de gols que construir, o adversário será Rosário Central-ARG, LDU-EQU, Independiente del Valle-EQU ou Libertad-PAR.

O time gaúcho vem de duas vitórias seguidas ao fazer 1 a 0 no Cuiabá, pelo Brasileirão, e 2 a 0 no Real Tomayapo pela Sul-Americana. Se tivesse feito um gol a mais neste último jogo, teria a vantagem do empate.

O técnico Eduardo Coudet não poderá contar com o meia Maurício, que teve um trauma no joelho, mas o volante Aránguiz e o atacante Wanderson retornam e ficam como opções no banco. A ordem é única: vencer a qualquer custo.