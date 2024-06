Sob forte pressão, Guarani enfrenta o Operário-PR para deixar a lanterna da Série B

Com uma campanha fraca neste início de Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani volta a campo neste sábado quando tenta a reabilitação e iniciar uma reação diante do Operário-PR. Este jogo começa às 17 horas no estádio Brinco de Ouro pela nona rodada.

Com seis derrotas, um empate e uma vitória, o Guarani tem o pior desempenho neste início de temporada. Atualmente, o time de Campinas aparece na última colocação com quatro pontos. Nas últimas quatro partidas, perdeu três e empatou uma, por isso o técnico Júnior Rocha está na corda bamba.

O Operário-PR chega em um momento diferente. Vindo de vitória em cima do Amazonas, por 1 a 0, tenta embalar para encostar na briga pelo G-4 - zona de acesso. Tem 12 pontos e está há três da zona de acesso.

No outro jogo do dia, Amazonas e Brusque se enfrentam no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), também às 17h. Os dois times estão lutando contra o rebaixamento. Os donos da casa têm oito pontos e estão fora do Z-4. Mas o adversário, que não vence há sete partidas, é vice-lanterna com sete.

A rodada será encerrada com jogos no domingo, segunda e terça-feira. O maior destaque ficará pela briga pela liderança entre Goiás e Avaí. O time catarinense faz um clássico contra a Chapecoense, enquanto os goianos encaram o Mirassol, fora de casa.

CONFIRA OS JOGOS DA 9ª RODADA:

SÁBADO

17h

Guarani x Operário-PR

Amazonas x Brusque

DOMINGO

16h

Avaí x Chapecoense

18h30

América-MG x Ponte Preta

SEGUNDA-FEIRA

19h

Vila Nova x Ceará

21h30

Sport x Paysandu

TERÇA-FEIRA

19h

Mirassol x Goiás