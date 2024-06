Leclerc diz que GP do Canadá de F-1 é favorável à Ferrari diante da Red Bull

Depois de dois treinos livres para o GP do Canadá, Charles Leclerc afirmou neste sábado que o momento do Mundial de Fórmula 1 é favorável à Ferrari diante da Red Bull. "Neste fim de semana estamos pela terceira vez consecutiva numa pista que tem curvas importantes, onde o nosso carro se comporta bem", afirmou Leclerc, que venceu a última etapa, em Mônaco.

"Mas acho que em Barcelona (próxima etapa do Mundial) a Red Bull estará novamente na frente. Espero estar errado", afirmou o vice-líder do campeonato, com 138 pontos. Max Verstappen, da Red Bull, tem 169. Entre os Construtores, a Red Bull soma 276 contra 252 da Ferrari.

O piloto da Ferrari diz confiar no desenvolvimento do carro durante o ano. "Ainda estamos um passo atrás da Red Bull, mas não tão longe", afirmou o monegasco. "Em comparação com o ano passado não deixamos muitos pontos pelo caminho, o que é crucial."

De acordo com ele, a atitude da escuderia é bem diferente da temporada passada, quando havia medo de errar. "Se estamos convencidos de que uma direção é a certa, nós a tomamos mesmo sabendo que teremos que correr riscos."

O piloto afirmou que a Ferrari foi a equipe que mais melhorou. "Tivemos um desenvolvimento muito bom nos últimos sete ou oito meses, fomos muito rápidos para resolver os problemas", disse Leclerc, que acrescentou que a Red Bull ainda é cerca de dois décimos mais rápida.

"Um novo pacote com um pouco mais de downforce e um pouco menos de arrasto seria suficiente para diminuir a diferença", explicou Leclerc. "Otimizando nosso pacote já podemos ganhar um décimo, o que significaria reduzir a diferença pela metade."

Nona das 24 etapas do Mundial, o GP do Canadá acontece neste domingo, no circuito Gilles-Villeneuve, em Montreal. A definição do grid será neste sábado.