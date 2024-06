Croácia faz 2 a 1 em amistoso e vence Portugal pela 1ª vez

Em seu último amistoso antes da estreia na Euro-2024, a Croácia venceu Portugal por 2 a 1 neste sábado no Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa. Foi a primeira vez em oito jogos que os croatas conseguiram vencer os portugueses. Portugal, que busca seu segundo título na Euro, ainda faz mais um amistoso antes da disputa na Alemanha.

O gol croata saiu logo no início do primeiro tempo, de pênalti. Em uma jogada sem perigo para Portugal, Kovacic chegou primeiro em uma disputa dentro da área com Vitinha e quando se encaminhava para a lateral foi tocado e caiu.

Modric bateu firme, de pé direito, no canto direito. O goleiro Diogo Costa pulou no canto certo, mas não conseguiu evitar o gol croata.

A seleção da casa tinha mais posse de bola, mas era pouco efetiva no ataque, já que o sistema defensivo croata funcionava com eficiência. Foram três finalizações portuguesas, e as três foram sem direção.

A Croácia, com o meio campo formado por Modric, Brozovic e Kovacic, conseguiu criar alguns bons lances, mas os atacantes não tinham a mesma competência para finalizar e ampliar o placar.

Para o segundo tempo, o técnico de Portugal, Roberto Martinez, voltou com quatro mudanças: Semedo, Rafael Leão, Diogo Jota e Cancelo. Cristiano Ronaldo, que havia se apresentado na sexta-feira, continuou no banco.

O empate de Portugal veio aos 3 minutos com assistência e gol de dois jogadores que vieram do banco. Bernardo Silva acionou Semedo pela direita. O lateral avançou e cruzou rasteiro, e Diogo Jota, livre no centro da pequena área, só teve o trabalho de tocar para o gol.

A Croácia retomou a vantagem no placar após um lance de um jogador que também começou no banco. Aos 11 minutos, Pasalic que havia entrado no jogo dois minutos antes chutou de fora da área. Diogo Costa conseguiu desviar a bola, que bateu no travessão. Budimir aproveitou o rebote e marcou de cabeça.

Atrás no placar, Portugal passou a pressionar a Croácia, com arremates de fora da área, cruzamentos na área e algumas jogadas em velocidade pelos lados do campo. A Croácia conseguiu chegar com perigo em contra-ataques.

A Croácia está no Grupo B da Euro, ao lado de Albânia, Espanha e Itália, e faz sua estreia no sábado, contra a Espanha, em Berlim. Portugal ainda disputa um amistoso contra a Irlanda, na terça-feira, antes de estrear na Euro contra a República Tcheca no dia 18.