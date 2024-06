Hamilton faz o tempo mais rápido da semana no 3º treino livre do GP do Canadá

O terceiro treino livre do GP do Canadá de Fórmula 1, neste sábado em Montreal, foi emocionante após a decepção da chuva de sexta-feira. Lewis Hamilton garantiu o melhor tempo da semana com 1min12s549 seguido pelo tricampeão e líder do campeonato Max Verstappen (1min12s923). Charles Russell, da Mercedes, ficou em terceiro, com 1min12s957.

O treino teve um revezamento de tempos mais rápidos até a sua metade. Enquanto Verstappen e Sergio Pérez ainda não iam para a pista com os pneus macios, o holandês estava em 14º, enquanto o mexicano era o 19º, com o segundo pior tempo.

O ponto baixo foi a batida do piloto chinês Guanyu Zhou, da Kick Sauber, logo no início da disputa. Zhou rodou logo após a primeira curva e foi direto no muro da saída dos boxes. A bandeira vermelha não parou o relógio, mas o treino ficou parado por cinco minutos. A bandeira verde liberando o retorno à pista foi deflagrada faltando 50 minutos para o fim.

Com o reinício, Verstappen assumiu a ponta com 1m15s495. O top 3 era formado pelo holandês, Fernando Alonso e Daniel Ricciardo, faltando 44 minutos da prática. Alonso atingiu o segundo melhor tempo mesmo com compostos duros. Ele foi 0s807 mais lento em relação a Verstappen, que melhorou o tempo de pneus médios. O espanhol conseguiu a volta mais rápida: 1min14s870.

Alonso, Ricciardo e Lance Stroll estavam no top 3 da classificação no minuto 32. De pneus médios, a McLaren não superava o tempo do espanhol.

Charles Leclerc, da Ferrari e vencedor do último Grande Prêmio de Mônaco, estava nos boxes, na 17ª posição. Carlos Sainz estava na pista, mas em 14º.

Logan Sargeant foi o primeiro a fechar a volta com pneus macios. Sainz, também com os compostos, ficou atrás de Alonso.

Nos minutos seguintes, estavam no top 3 Hamilton, Norris (McLaren) e Leclerc (Ferrari). George Russell ultrapassou Hamilton com o tempo de 1min13s274, respondido pelo inglês com 1min12s549 na volta seguinte. Verstappen, então, mudou os pneus para macios e obteve o segundo melhor tempo, ficando atrás apenas de Hamilton, com 1min12s923.

Confira o resultado final do 3º treino livre do GP do Canadá:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min12s549

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min12s923

3º - George Russell (ING/Mercedes), 1min12s957

4º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min13s026

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min13s266

6º - Daniel Ricciardo (ITA/Alpha Tauri), 1min13s279

7º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min13s293

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min13s340

9º - Sérgio Pérez (MEX/Red Bull), 1min13s342

10º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min13s349

11º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min13s439

12º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min13s570

13º- Valteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min13s642

14º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min13s663

15º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min13s716

16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min13s737

17º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min13s777

18º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min13s880

19º - Esteban Ocon (FRA/ALpine), 1min14s075

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min18656