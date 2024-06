Amazonas vence Brusque com gols de Sassá e Jô e respira na Série B do Brasileiro

Finalistas da última edição da Série C, Amazonas e Brusque se enfrentaram na tarde deste sábado, vivendo outra realidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelo de equipes que lutam contra o rebaixamento, os donos da casa marcaram no finalzinho e saíram com a vitória por 2 a 1 no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), pela nona rodada. Os veteranos atacantes Sassá e Jô marcaram para os mandantes.

O resultado mantém os visitantes dentro da zona de rebaixamento, em 19º com seis pontos, ao lado de Botafogo-SP, com sete, Ituano, também com seis, e Guarani, com quatro. Os donos da casa subiram para o 12º lugar, com 11 pontos. CRB e Paysandu, com oito, são os primeiros fora da faixa de descenso.

No jogo, o Amazonas logo foi ao ataque e perdeu uma boa chance com Patric. Ele arriscou de fora em bom chute. Na sequência, após escanteio da direita, Diogo Silva apareceu para desviar de cabeça com muito perigo.

A resposta visitante saiu aos 14. Osman deu belo passe para Jhemerson, por trás da linha de defesa mandante. O meia chegou batendo em velocidade e parou em boa defesa de Marcão.

Aos 25, Jorge Jiménez arriscou de muito longe e ia acertando a gaveta superior esquerda. O goleiro Matheus Nogueira voou e mandou a bola para escanteio.

Os visitantes voltaram a ameaçar apenas aos 31. Diego Mathias limpou a marcação e arriscou de fora. A bola saiu com muito perigo, próxima à trave esquerda. Assim, o empate sem gols permaneceu até o intervalo.

No segundo tempo, os dois técnicos fizeram alterações para tornar o confronto mais ofensivo. E as mudanças se mostraram mais efetivas para o Amazonas, que abriu o placar. Aos cinco, após cruzamento da esquerda e escorada de Rafael Tavares, o atacante Sassá virou bela bicicleta na entrada da pequena área e marcou 1 a 0.

O Brusque empatou aos 18. Diego Tavares cruzou rasteiro da direita. Wellissol se antecipou à marcação e chegou batendo de primeira. A bola ainda bateu no pé da trave direita antes de entrar.

Aos 37, o Amazonas ficou muito perto de retomar a liderança no placar. Após jogada pelo alto, a bola ia entrando devagarinho, mas o goleiro Matheus Nogueira conseguiu puxá-la antes de entrar. A sobra se ofereceu limpa para Patric, que mandou por cima do travessão.

Aos 44, não teve jeito. Patric cobrou escanteio fechadinho pela esquerda e encontrou Jô bem posicionado no primeiro pau. O experiente centroavante fez o desvio e garantiu importante vitória mandante.

O Amazonas vai abrir a 10ª rodada da Série B recebendo a Chapecoense às 21h de quinta-feira, na Arena da Amazônia, em Manaus. O Brusque recebe o Ceará às 16h do próximo domingo (16), no Hercílio Luz, em Itajaí.

FICHA TÉCNICA:

AMAZONAS X BRUSQUE

AMAZONAS - Marcão; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Jorge Jiménez, Rafael Tavares (Guilherme Xavier) e Diego Torres (Matheus Melo); Igor Bolt (Ênio), Sassá (Jô) e Matheus Serafim (Bruno Lopes). Técnico: Rafael Lacerda.

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ronei), Wallace, Maurício e Alex Ruan (Madison); Marcos Serrato, Jhemerson (Éverton Alemão) e Anderson Rosa (Diego Tavares); Dentinho, Osman (Wellissol) e Diego Mathias. Técnico: Luizinho Vieira.

GOLS - Sassá, aos seis minutos do segundo tempo, e Welisson, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jorge Jiménez e Sassá (Amazonas); Marcos Serrato e Jhemerson (Brusque).

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio - MS.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Carlos Zamith, em Manaus (AM).