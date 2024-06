Endrick revela desejo de encerrar carreira no Real Madrid e elogia Mbappé: 'Jogador incrível'

Endrick vive a expectativa de sua chegada ao Real Madrid em julho, quando completará 18 anos. Concentrado com a seleção brasileira para a disputa da Copa América, o atacante já se despediu do Palmeiras e deseja permanecer no clube merengue até o fim de sua carreira.

"Quanto mais jogadores excelentes e de alto nível estiverem no Real Madrid, melhor será", disse em entrevista à RTVE, da Espanha, nesta semana. "Espero que seja uma história maravilhosa e que eu possa passar toda a minha vida em Madri."

Endrick fará companhia a craques como Vini Jr. e Rodrygo, além de Mbappé, recém-anunciado na equipe espanhola após deixar o Paris Saint-Germain. Sobre o francês, o jovem brasileiro não economizou elogios.

"Mbappé é um jogador incrível. É um jogador que eu não vou tirar nunca da minha equipe no 'Ultimate Team'. Ele é o melhor do Fifa", explicou Endrick em referência ao jogo eletrônico de futebol EA Sports FC.

Ainda sobre o astro francês, o jovem centroavante acrescentou: "Sempre foi um sonho jogar com ele e agora esse sonho está se tornando realidade. Estou muito feliz e espero que seja uma história muito bonita".

No Real Madrid, Endrick vestirá a camisa 16, a mesma que usava no início de sua trajetória profissional no Palmeiras. Antes disso, porém, ele tem compromissos com a seleção brasileira. A estreia do Brasil na Copa América está marcada para o dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles, Califórnia.