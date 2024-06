Londrina vence Sampaio Corrêa e entra no G-8 da Série C; Ferroviária perde chance de ser líder

O Londrina conseguiu ingressar no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado. Diante do vice-lanterna Sampaio Corrêa, conquistou os três pontos, ao vencer por 2 a 0, no Estádio do Café, em Londrina, pela oitava rodada.

Com gols de Kadi e Everton Moraes, um em cada tempo, o Londrina chegou a 12 pontos e ocupa a sexta colocação. Independentemente dos resultados ao fim da rodada, o time não sairá da zona de classificação para o quadrangular final. Já o Sampaio Corrêa segue sem vencer na Série C, é o penúltimo colocado, com apenas dois pontos e chegou a terceira derrota seguida.

Outros dois empates movimentaram o dia. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária perdeu a chance de pelo menos dormir líder da Série C, ao ficar no zero a zero com a Aparecidense. Resultado deixou o time paulista na terceira colocação, com 16 pontos, empatado com o líder e vice-líder, Botafogo-PB e Volta Redonda-RJ, respectivamente.

Enquanto no duelo que abriu a oitava rodada, Figueirense e ABC empataram por 1 a 1, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O time catarinense saiu na frente, com Jefinho, mas nos acréscimos, Wallyson deixou tudo igual para o time potiguar. O Figueirense segue no G8, em sétimo lugar, com 11 pontos, e pode deixar a zona de classificação ao fim da rodada. Já o ABC é o 10º, com nove.

CONFIRA OS JOGOS DA 8ª RODADA:

Sábado

17h

Figueirense 1 x 1 ABC

19h30

Londrina 2 x 0 Sampaio Corrêa

Ferroviária 0 x 0 Aparecidense

Domingo

16h30

Athletic x Volta Redonda

Botafogo-PB x Ferroviário

19h

Náutico x Caxias

Remo x São Bernardo

Segunda-feira

20h

CSA x São José

Floresta x Confiança

Ypiranga x Tombense