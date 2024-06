De olho na liderança, Avaí faz clássico contra a Chapecoense na Série B

Dois jogos movimentam, neste domingo, a nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque fica para o Avaí, embalado por cinco vitórias seguidas, e que faz o clássico contra a Chapecoense, no estádio da Ressacada, às 16h. O rival, por sua vez, vive um momento completamente diferente, já que não vence há cinco jogos.

O Avaí soma 16 pontos e começou a rodada atrás apenas do Goiás, com 17. A Chapecoense vem em queda livre aparece na parte intermediária da tabela com 10 pontos. Em oito jogos foram duas vitórias, quatro empates e duas derrotas.

No outro jogo do dia, o América-MG, que viu sua invencibilidade chegar ao fim na Série B na rodada passada, encara a Ponte Preta, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 16h30. O time mineiro tem 15 pontos, enquanto os campineiros têm nove, mas vem de vitória em cima do CRB, por 4 a 2, no duelo que marcou a estreia do técnico Nelsinho Baptista, que substituiu a João Brigatti.

A rodada será encerrada com mais jogos na segunda e terça-feira. Destaque para o Sport que encara o Paysandu e tenta se reabilitar após três derrotas, para voltar a colar no G-4. Já o Goiás joga contra o Mirassol, fora de casa, para seguir na liderança.

CONFIRA OS JOGOS DA 9ª RODADA:

DOMINGO

16h

Avaí x Chapecoense

18h30

América-MG x Ponte Preta

SEGUNDA-FEIRA

19h

Vila Nova x Ceará

21h30

Sport x Paysandu

TERÇA-FEIRA

19h

Mirassol x Goiás