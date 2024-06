Criciúma enfrenta lanterna Cuiabá em confronto atrasado do Brasileirão

Em jogo adiado da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Cuiabá se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio Heriberto Hülse. O time catarinense, se vencer todos jogos atrasados, pode até mesmo assumir a liderança. Já o clube do Mato Grosso busca a primeira vitória para sair da lanterna.

O Criciúma é o time que menos entrou em campo pelo Brasileirão, apenas quatro vezes. Com cinco pontos, pode chegar a 14, caso vença todos os jogos adiados, a mesma pontuação do líder Flamengo. Na última rodada, fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas acabou perdendo por 2 a 1, com gol nos minutos finais.

Já a situação do Cuiabá é delicada. O time bateu o recorde negativo de mais jogos sem marcar nas rodadas iniciais do Brasileirão. São seis partidas, um ponto conquistado e nenhum gol marcado. Conquistou seu primeiro ponto na quarta, quando empatou com o Vitória por 0 a 0. Os times só se enfrentaram duas vezes na história, com uma vitória do Cuiabá e um empate.

Para o duelo, o técnico Cláudio Tencati não terá o meia Fellipe Mateus, com um trauma no joelho direito, e o atacante Felipe Vizeu, com uma lesão na coxa. A equipe deve ser muito semelhante daquela que perdeu por detalhes para o Palmeiras.

A única exceção é o zagueiro Wilker Ángel, que viajou para se apresentar à seleção venezuelano. Tobias é o mais cotado para assumir a função, mas Walisson Maia corre para fora.

"Precisamos aguardar o processo de recuperação de nossos lesionados, mas existe uma competitividade no elenco. Quem jogar, tem condições de dar conta do recado. O Cuiabá não vive um bom momento, mas é um time forte, que vai nos dar muito trabalho", disse Tencati.

No Cuiabá, o técnico Petit terá o retorno do volante Denílson, que cumpriu suspensão automática. No entanto, o treinador ganhou uma dor de cabeça com a lesão de Derik Lacerda. Max pode ser improvisado no setor.

Quem pode aparecer na partida é o atacante Deyverson. O jogador foi reintegrado, mas sua presença ainda é incerta, pois está sem ritmo de jogo. Ele vem ainda sendo acusado de fazer "corpo mole" durante os treinamentos.

"Agora é motivar os jogadores, pois são eles que vão nos dar as vitórias. Só vejo um caminho, que é trabalhar, porque domingo já temos outro jogo importante. Já estive lá dentro, sei como é estar nessa posição, muitas vezes a bola treme", afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA X CUIABÁ

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Tobias e Marcelo Hermes; Barreto, Higor Meritão, Marquinhos Gabriel e Matheusinho; Bolasie e Éder. Técnico: Claudio Tencati.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Denilson; Clayson, Max (Eliel) e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ)

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).