Andreas Pereira celebra 1º gol pela seleção brasileira: 'Sensação inexplicável'

O meia Andreas Pereira marcou seu primeiro gol pela seleção brasileira neste sábado, na vitória por 3 a 2 no amistoso contra o México, nos Estados Unidos. Aos cinco minutos do primeiro tempo, ele recebeu passe de Savinho, deixou dois mexicanos no chão ao invadir a área e bateu cruzado, de pé direito, para fazer 1 a 0.

"É uma sensação incrível, inexplicável. Sonhei muito com esse momento e estou muito feliz de realizar um dos meus sonhos", afirmou Andreas Pereira, que pela primeira começou uma partida pela seleção. "Eu só quero agora aproveitar esse momento e agradecer a Deus e a minha família. E eu quero continuar aqui."

Aos 28 anos, Andreas Pereira foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira pelo técnico Tite em 2018. Ficou no banco na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos e jogou por cerca de 20 minutos na goleada por 5 a 0 aplicada em El Salvador. Ele entrou no lugar de Arthur Melo quando o placar já marcava 4 a 0.

Com Dorival Júnior, Andreas já havia entrado nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha, em março deste ano. Ele nasceu em Duffel, na Bélgica, e construiu grande parte de sua carreira na Europa. O meia já defendeu Manchester United, Granada, Valencia e Lazio. Teve uma passagem pelo Flamengo antes de retornar à Inglaterra para jogar no Fulham.

No Campeonato Inglês, disputou 37 partidas, com três gols e sete assistências. O Fulham terminou na sétima colocação. Na Copa da Liga Inglesa, o time avançou até as semifinais, quando foi eliminado pelo Liverpool.

A seleção brasileira volta a entrar em campo na quarta-feira, contra os Estados Unidos, no Estádio Camping World, em Orlando. A estreia na Copa América acontece no dia 24, contra a Costa Rica, em Los Angeles. "Se Deus quiser, a gente vai fazer a história aqui na seleção ganhando essa Copa América", afirmou Andreas Pereira.