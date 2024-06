Paolini perde final de duplas em Roland Garros um dia após ser vice em simples

Um dia depois da derrota esmagadora na final de simples, a italiana Jasmine Paolini sofreu um novo revés em Roland Garros neste domingo. Ao lado da compatriota Sara Errani, ela perdeu a final de duplas para a checa Katerina Siniakova e a americana Coco Gauff por 7/6 (7/5) e 6/3.

Foi o oitavo título de duplas de Grand Slam de Siniakova, 11ª do ranking e ex-número um dessa lista, e o primeiro de Gauff, 21ª do mundo. Foi a primeira vez que elas disputaram um torneio em parceria. Paolini ocupa o 26º posto do ranking de duplas, e Errani, o 28º.

A partida começou com Errani e Siniakova mostrando dificuldades no saque. Elas foram quebradas duas vezes cada um, e o primeiro set foi decidido no tie-break. No desempate, as italianas conseguiram abrir uma vantagem de 5 a 3, mas Siniakova melhorou o seu jogo e ganhou alguns pontos-chave para virar o placar e ganhar a primeira parcial.

Paolini e Errani começaram o segundo set com intensidade, conquistando quatro break points no primeiro game, mas Gauff e Siniakova conseguiram resistir e abriram 2 a 0. As italianas conseguiram se recuperar, mas Gauff e Siniakova conquistaram nova quebra para assumir a vantagem de 5 a 3. Gauff não demonstrou nervosismo para fechar a partida e conquistar seu primeiro título de Grand Slam em duplas.

Na final de simples, no sábado, Jasmine Paolini não teve chances contra a líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek, que marcou 6/2 e 6/1.