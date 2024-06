Campeão, Carlos Alcaraz lembra que chegou a Roland Garros sem muito treino

Mais jovem tenista a vencer Grand Slams nos três pisos diferentes (saibro, grama e quadra dura), o espanhol Carlos Alcaraz, 21 anos e 1 mês, lembrou sua contusão no braço direito e agradeceu à sua equipe após o título em Roland Garros.

"Foi um trabalho incrível", afirmou Alcaraz na cerimônia do premiação após vencer o alemão Alexander Zverev. "No último mês, estávamos lutando muito com a lesão. Olhando para Madrid, não me senti bem. Na semana seguinte houve muitas dúvidas. Vim aqui e não pratiquei muito. Estou muito grato por ter a equipe e as pessoas que tenho por perto."

Em abril, após o Masters 1000 de Madri, no qual foi eliminado nas quartas de final, o espanhol passou por exames que apontaram um edema muscular. Ele então anunciou que não jogaria em Roma. Como já havia desistido de entrar na chave do Masters 1000 de Montecarlo e do Torneio de Barcelona, Alcaraz chegou a Roland Garros com apenas um torneio disputado no saibro. "Sei que todos na minha equipe estão dando o coração só para me fazer melhorar como jogador e como pessoa", afirmou. "Por isso estou muito grato e chamo vocês de time, mas é uma família."

Assim como já havia acontecido na Espanha, em abril, Alcaraz atuou nas quadras de Paris com uma proteção no antebraço direito. Na final contra Zverev, o espanhol chegou a solicitar o atendimento do fisioterapeuta, mas para tratar a perna esquerda.

Com 52 vitórias em 62 partidas de Grand Slams, Alcaraz foi saudado pelo adversário da final deste domingo. "Parabéns, Carlos. Terceiro Grand Slam aos 21 anos. É incrível", afirmou o alemão de 27 anos que ainda busca seu primeiro troféu de um torneio desse quilate. "Você venceu três diferentes. Você já garantiu um lugar no Hall da Fama e só tem 21 anos."

No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) que será divulgado nesta segunda-feira, Alcaraz estará na vice-liderança, atrás do italiano Jannik Sinner, que aparecerá no topo pela primeira vez na carreira.