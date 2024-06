Yago Dora é vice em El Salvador e sobe para o 8º posto do ranking mundial de surfe

O brasileiro Yago Dora foi vice-campeão da etapa de El Salvador do Circuito Mundial de surfe neste domingo. Na final, ele foi derrotado pelo líder do ranking, John John Florence, do Havaí, que marcou 16,33 contra 14,44.

John John começou a final colocando pressão no brasileiro ao conseguir 8,50 logo na sua primeira onda. As duas primeiras tentativas de Yago Dora foram avaliadas em 0,87 e 0,50. Na terceira onda, o surfista do Havaí obteve 7,83 e já conseguiu os 16,33 que lhe dariam o título.

A primeira onda do brasileiro que entrou na pontuação final foi a terceira, com 4,67. Yago conseguiu ainda um 9,77 na quinta onda, mas ainda era suficiente para superar o rival. As últimas tentativas renderam apenas 0,43 e 0,40.

Com a campanha em El Salvador, o brasileiro avançou nove posições no ranking e está no oitavo posto, com 23.835 pontos. Logo à frente dele, estão dois compatriotas, Gabriel Medina, em sexto, com 24.235, e Italo Ferreira, com 24.045. Medina foi o adversário de Yago na semifinal brasileira em El Salvador. Yago garantiu vaga na final com a vitória por 17,66 contra 14,23 de Medina.

No ranking feminino, Tatiana Weston-Webb caiu uma posição e está em oitavo lugar após ser eliminada nas quartas de final em El Salvador.

A oitava etapa do Circuito Mundial acontece em Saquarema, no Rio de Janeiro, a partir do dia 22 de junho. Será a última antes da disputa da Olimpíada, cuja janela de dez dias é de 27 de julho a 5 de agosto. O circuito será retomado em Fiji no final de agosto e termina na Califórnia em setembro.