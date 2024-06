Fortaleza vence o CRB nos pênaltis e levanta o tricampeonato da Copa do Nordeste

O Fortaleza é tricampeão da Copa do Nordeste - 2019, 2022 e 2024. Neste domingo o time cearense venceu o CRB nos pênaltis, por 5 a 4, depois de perder no tempo normal por 2 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O time alagoano devolveu o placar a favor do Fortaleza no primeiro jogo, mas não se deu bem nos pênaltis e segue sem nenhum título.

O título é importante para o clube cearense que confirma sua vaga na Copa do Brasil de 2025, entrando direto na terceira fase. Além disso, faturou R$ 2.1 milhões em premiação e totalizou na competição a quantia de R$ 6.7 milhões. Como vice-campeão, o CRB recebeu R$ 1,3 milhão e acumulou R$ 5.1 milhões.

Como o Fortaleza tinha vencido na Arena Castelão por 2 a 0, o CRB precisava, pelo menos, devolver o placar para tentar ser campeão nos pênaltis. O time alagoano foi melhor no jogo, principalmente no segundo tempo, quando marcou os dois gols apoiado por sua torcida - mais de 17 mil pessoas. Os gols foram anotados por João Neto, que tinha entrado em campo no segundo tempo.

Nos pênaltis, o CRB iniciou a série com Anselmo Ramon, artilheiro do time e um dos maiores goleadores do Brasil na temporada, com 17 gols. O artilheiro bateu forte na bola, que subiu e passou por cima do travessão. Depois disso, o Fortaleza foi perfeito nos pênaltis com Lucero, Pedro Rocha, José Welison, Hércules e Yago Pikachu. Pelo CRB ainda acertaram Gegê, João Neto, Hereda e Matheus Ribeiro.

O primeiro tempo foi equilibrado, apesar da maior posse de bola do CRB. O Fortaleza atuou de forma reativa, esperando o adversário para descer depois em velocidade. Como toda final, disputada em clima de tensão, o árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade distribuiu oito cartões amarelos, cinco deles só por reclamação.

O CRB teve três boas chances, duas delas com o artilheiro Anselmo Ramon. A melhor oportunidade, porém, aconteceu aos 39 minutos quando Fábio alemão aproveitou passe de Léo Pereira e finalizou para a grande defesa do goleiro João Ricardo.

No segundo tempo, o CRB ganhou mais força ofensiva, principalmente, com a entrada do atacante João Neto no lugar do volante Falcão. Sentindo a garra dos jogadores, a torcida alagoana passou a incentivar o time e tinha acabado de fazer o coro de 'eu acredito...' quando saiu o gol, aos 21 minutos. Após levantamento na área, a defesa na aliviou, a bola desviou em Lucero, e sobrou na pequena área para o chute de João Neto.

A partir da vantagem mínima, o objetivo era marcar o segundo gol, que quase saiu aos 35', quando a bola quicou na área, subiu e Mike testou por cobertura. A bola caprichosa tocou em cima do travessão e saiu tirando o fôlego dos torcedores.

O Fortaleza não conseguiu sair do campo de defesa e o CRB foi premiado pela marcação do segundo gol, aos 41 minutos. O lance começou do lado esquerdo com o cruzamento para a área, onde Matheus Ribeiro finalizou, mas a sobra ficou de novo com Zé Neto, que chutou para as redes.

Até o final do jogo, inclusive nos oito minutos de acréscimos, o CRB foi melhor, sempre apoiado pela torcida. O Fortaleza ainda perdeu Matheus Rossetto expulso após tomar dois cartões amarelos em menos de cinco minutos.

Esta expulsão acabou obrigando, na disputa de pênaltis, a exclusão de um jogador do CRB na disputa de pênaltis. Com 100% de aproveitamento nas cinco cobranças, o Fortaleza garantiu o título da Copa do Nordeste.