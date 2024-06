Inter de Limeira leva primeiro gol e perde para o Maringá na Série D do Brasileiro

A Internacional de Limeira, enfim, sofreu o primeiro gol na Série D do Campeonato Brasileiro ao perder por 1 a 0 para o Maringá, pela sétima rodada. Ainda entre os 13 jogos disputados neste domingo, Treze-PB, Itabuna-BA e Cianorte-PR se mantiveram invictos, mas o ASA-AL perdeu a sua invencibilidade.

O time paulista foi até o norte do Paraná como líder do Grupo A7, com 16 pontos, mas com a derrota divide a ponta com o próprio Maringá, vice-líder da chave pelo saldo de gols: 10 a 5.

O Treze-PB ampliou a vantagem na liderança do Grupo A3 ao bater por 3 a 0 o lanterna Potiguar-RN, mesmo atuando no Rio Grande do Norte. Com 19 pontos, o time paraibano tem sete na frente de santa Cruz-RN e América-RN, ambos com 12.

O Itabuna-BA, ainda invicto, segurou a liderança do Grupo A6 ao fazer 2 a 0 em cima do Democrata, de Sete Lagoas-MG, chegando aos 15 pontos. No Grupo A8, o Cianorte também continua invicto após vencer por 1 a 0 o Barra, em Santa Catarina. Com apenas quatro jogos, o Cianorte é vice-líder com oito, atrás do Concórdia-SC, com 11, porém, com seis jogos.

O ASA de Arapiraca (AL) perdeu pela primeira vez ao levar 3 a 0 do Itabaiana-SE, novo líder do Grupo A4, com 14 pontos, dois na frente do ASA. O Retrô-PE é terceiro, com 11, após ganhar por 3 a 1 do Jacuipense-BA, também com 11, mas em quarto lugar pelo saldo de gols:0 a 2.

O primeiro turno só será concluído efetivamente após a realização de oito jogos atrasados envolvendo os clubes gaúchos no Grupo A8. A primeira fase tem 64 clubes em oito grupos. Após 14 rodadas, os quatro primeiros avançam ao mata-mata, que terá dois jogos e, em caso de empate, pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas sobem à Série C. O VAR será utilizado a partir das oitavas de final.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 7.ª RODADA:

DOMINGO

Maracanã-CE 0 x 1 Sousa-PB

Brasiliense-DF 1 x 0 Iporá-GO

Potiguar-RN 0 x 3 Treze-PB

Barra-SC 0 x 1 Cianorte-PR

Itabaiana-SE 3 x 0 ASA-AL

Moto Club-MA 1 x 1 River-PI

Tocantinópolis-TO 3 x 0 Águia-PA

Cametá-PA 1 x 0 Fluminense-PI

Brasil-RS 1 x 0 FC Cascavel-PR

Retrô-PE 3 x 1 Jacuipense-BA

Manaus-AM 2 x 0 Rio Branco-AC

Maringá-PR 1 x 0 Inter de Limeira-SP

Democrata SL-MG 0 x 2 Itabuna-BA