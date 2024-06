Botafogo-PB mantém liderança da Série C, mas tem Athletic e São Bernardo logo atrás

A briga pela liderança da Série C do Brasileiro continua acirrada. O Botafogo-PB manteve a invencibilidade e a ponta neste domingo, mas não conseguiu abrir vantagem sobre Athletic e São Bernardo pela oitava rodada.

No Estádio Almeidão, o Botafogo-PB contou com gol isolado de Joãozinho, aos 43 minutos do 2º tempo, para ganhar por 1 a 0 do Ferroviário-CE, que terminou a partida com dois expulsos. A quinta vitória seguida manteve os paraibanos na liderança isolada, com 19 pontos. Os cearenses estacionaram nos sete e seguem próximos da zona de rebaixamento.

A liderança do Botafogo-PB, porém, não é tranquila. Em confronto direto, o Athletic-MG recebeu o Volta Redonda-RJ, na Arena Sicredi, e venceu por 3 a 2, de virada, assumindo a vice-liderança, com 18 pontos.

O Volta Redonda-RJ estacionou nos 16 pontos e caiu para o quarto lugar, sendo ultrapassado também pelo São Bernardo-SP, que chegou aos 17 com a vitória sobre o Remo-PA, por 1 a 0, no Estádio Baenão, em Belém (PA). Com sete pontos, o time paraense perdeu a chance de encostar no G-8 e está no 13.º lugar.

O mesmo vale para o Náutico-PE, que ficou no empate por 2 a 2 com o Caxias-RS, nos Aflitos, em Recife (PE). Os pernambucanos têm oito pontos e estão em 11.º lugar. Já os gaúchos, que tiveram quatro partidas adiadas, figuram na beira da zona de rebaixamento, na 16.ª colocação, com cinco pontos. Três jogos vão completar a rodada na segunda-feira.

CONFIRA OS JOGOS DA 8ª RODADA:

SÁBADO

Figueirense-SC 1 x 1 ABC-RN

Londrina-PR 2 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Ferroviária-SP 0 x 0 Aparecidense-GO

DOMINGO

Athletic-MG 3 x 2 Volta Redonda-RJ

Botafogo-PB 1 x 0 Ferroviário-CE

Náutico-PE 2 x 2 Caxias-RS

Remo-PA 0 x 1 São Bernardo-SP

SEGUNDA-FEIRA

20 horas

CSA-AL x São José-RS

Floresta-CE x Confiança-SE

Ypiranga-RS x Tombense-MG