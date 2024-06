Ceará entra em campo de olho no G-4 e Sport busca recuperação diante do Paysandu na Série B

Dois jogos dão sequência na nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. O Ceará visita o Vila Nova de olho no G-4 e o Sport recebe o Paysandu para encerrar uma sequência de três derrotas.

Vila Nova e Ceará duelam às 19h no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO). Há seis jogos invicto, o Ceará vem de duas vitórias seguidas, contra Chapecoense (2 a 1) e Coritiba (1 a 0). Com isso, alcançou 15 pontos e iniciou a rodada dentro do G-4.

Os goianos, por outro lado, não vencem há três rodadas, com uma derrota para o CRB (1 a 0) e empates com Brusque (2 a 2) e Chapecoense (1 a 1). Com 11 pontos, aparece na zona intermediária da tabela.

Mais tarde, às 21hh30, é a vez de Sport e Paysandu duelarem na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O Sport perdeu suas últimas três partidas: Ituano (1 a 0), Avaí (2 a 1) e Goiás (3 a 0). Está no meio da tabela com 12 pontos, embora tenha um jogo a menos.

O Paysandu está mais para baixo, com oito pontos, e luta contra o Z-4. Entretanto, o momento do time paraense é melhor. Há quatro jogos invicto, venceu sua primeira partida na última rodada ao fazer 2 a 0 no América-MG, que briga na parte de cima.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

19h

Vila Nova x Ceará

21h30

Sport x Paysandu