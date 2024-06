Torcedores do Valencia são condenados a oito meses de prisão por insultos racistas a Vini Jr.

A Justiça da Espanha condenou três torcedores do Valencia a oito meses de prisão cada um por proferir insultos racistas ao brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira e é o primeiro caso de condenação desse tipo no país europeu.

Os três torcedores foram considerados culpados de crime contra a integridade moral com circunstâncias agravantes de discriminação por motivo racial, e a pena total foi de 12 meses. No entanto, houve redução para oito por causa do período de detenção durante a fase de investigação, que foi incluída nesse processo.

Além da prisão, os condenados estão proibidos de entrar por dois anos em estádios de futebol onde se realizam jogos do Campeonato Espanhol ou da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Inicialmente, a previsão era de que essa punição fosse de três anos.

"Esta sentença é uma ótima notícia para a luta contra o racismo na Espanha, pois repara os danos sofridos por Vinicius Jr. e envia uma mensagem clara para aquelas pessoas que vão a um estádio de futebol para insultar, de que LaLiga vai identificá-los, denunciá-los e lá terão consequências criminais para eles", disse o presidente de LaLiga (liga que organiza o Campeonato Espanhol), Javier Tebas.

O Real Madrid também se pronunciou sobre a decisão da Justiça espanhola e ressaltou em nota que vai continuar a "trabalhar para proteger os valores do clube e erradicar qualquer comportamento racista do futebol e do esporte".

RELEMBRE O CASO

O caso ocorreu em 21 de maio de 2023, no jogo entre Valencia e Real Madrid pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Mestalla, na cidade de Valência. Parte da torcida proferiu a Vini Jr. insultos racistas e o chamou de "mono" (macaco, em espanhol). O brasileiro identificou os torcedores que o ofenderam e o jogo foi paralisado no segundo tempo.

Vini se envolveu em confusão com atletas do Valencia em seguida e acabou expulso. Na ocasião, o Real Madrid foi derrotado por 1 a 0. Após a repercussão do caso, o Ministério Público de Valência denunciou os torcedores que insultaram o brasileiro por crime de ódio, e a Justiça espanhola levou o trio a julgamento.

Na audiência desta segunda-feira, de acordo com o jornal espanhol As, os acusados leram uma carta com um pedido de desculpas a Vini Jr., a LaLiga e ao Real Madrid. "A avaliação é muito positiva", afirmou a procuradora e porta-voz da Promotoria de Valencia, Susana Gisbert. "É quase o primeiro caso de um jogo de futebol em que houve insultos racistas e temos uma condenação por um delito com agravante de ódio e isso é muito importante", acrescentou ela.