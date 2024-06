Nelsinho Baptista vê Ponte Preta em evolução, mas avisa: 'Ainda estamos longe do que queremos'

A derrota para o América-MG, por 2 a 0, no domingo, em Belo Horizonte, não abalou a confiança de Nelsinho Baptista. O treinador acredita que o time de Campinas está em evolução. Satisfeito com a postura da equipe no Independência, apesar do revés, Nelsinho disse que já dá para ver alguns jogadores produzindo mais e elogiou a disposição do elenco neste início de trabalho.

"Nós estamos melhorando. É um trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia e, individualmente, alguns jogadores estão produzindo e acreditando mais. Logicamente que ainda estamos longe do que queremos, mas é assim que vamos ganhando confiança", destacou o treinador.

"A evolução não acontece de um dia para outro. O importante é que os jogadores estão compreendendo e procurando realizar o que é proposto. Estamos crescendo, mesmo sabendo que há uma falha aqui ou ali. No contexto geral, mesmo com a derrota, tivemos coisas boas", completou.

Antes da derrota para o América-MG, a Ponte Preta vinha de vitória sobre o CRB, por 4 a 2, no estádio Moisés Lucarelli, na partida que marcou a estreia de Nelsinho Baptista.

Na 14ª colocação, com nove pontos, a Ponte volta a campo no próximo sábado, contra o Novorizontino, no Moisés Lucarelli, pela 10ª rodada. A partida vai marcar o duelo inédito entre pai (Nelsinho Baptista) e filho (Eduardo Baptista).