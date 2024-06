Kisy volta à seleção brasileira para duelo de invictos com a Polônia na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina tem um duro compromisso na quarta-feira pela Liga das Nações. Na abertura da terceira rodada, em Hong Kong, na China, fará o duelo das duas melhores equipes até agora na competição, diante da também invicta Polônia. Para este clássico mundial, o técnico Zé Roberto voltou a relacionar a oposta Kisy.

Kisy perdeu os últimos jogos por causa de dores no joelho e volta no confronto mais duro das Liga das Nações, até então, como uma prova de fogo por vaga nem Paris-2024. Zé Roberto vem rodando o elenco para definir quais as 12 atletas que irão para a Olimpíada e a oposta ainda deve um bom desempenho na Liga das Nações.

Muitos torcedores gostariam que Tainara permanecesse entre as convocadas, mas a jogadora de 24 anos ficou como opção para os demais duelos, assim como a também oposta Lorenne e a ponteira Helena, que parece ter perdido a disputa para Pri Daroit.

Do mais, Zé Roberto relacionou as mesmas atletas que disputaram os últimos jogos, com as levantadoras Macris e Roberta - estão se revezando e irão para Paris-2024, as ponteiras Gabi, Ana Cristina, Júlia Bergmann e Pri Daroit, com Rosamaria jogando como ponteira e também oposta, agora ao lado de Kisy, as líberos Natinha e Nyeme e as centrais Thaisa, Carol, Diana e Luzia.

Com 22 pontos, diante de 24 da líder Polônia, o jogo marcado para 9h30 (de Brasília) vai definir a liderança geral da Liga das Nações e provavelmente deixar a vencedora garantida na fase final - oito avançam às quartas de final e a Holanda, em nono, tem 12 pontos. O Brasil ainda encara a Alemanha, na quinta-feira (6 horas), a Bulgária, na sexta (2h30) e a Turquia, no domingo (6 horas).