Augusto Melo nega saída de Carlos Miguel do Corinthians: 'Não estou sabendo'

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, negou nesta segunda-feira que o goleiro Carlos Miguel, novo titular do time após a saída de Cássio, esteja de saída do clube paulista. Na semana passada, diversos rumores nas redes sociais apontavam para a transferência do jogador para o futebol inglês.

O goleiro de 25 anos teria recebido propostas de West Ham e Nottingham Forest, ambos da Inglaterra, e encaminharia saída da equipe paulista para ir ao futebol europeu. Na coletiva, ao ser questionado sobre a possível transferência do goleiro, o mandatário declarou que o atleta continua a defender a camisa corintiana. "Carlos Miguel já saiu? Não estou sabendo", disse Augusto Melo. "Ele está treinando com os demais neste momento."

O presidente reforçou que o jogador tem contrato vigente com o clube paulista. "Não tive nenhuma proposta até agora. Não chegou nada para mim. Não pagaram multa e o menino está aí feliz, trabalhando", complementou o presidente, que reiterou o interesse de manter o jogador. "Fizemos uma nova proposta porque o atleta nos interessa e não gostaríamos de perdê-lo."

Embora tenha afirmado não haver nada formal, Augusto Melo enfatizou estar ciente do desejo do jogador em atuar na Europa. "Carlos Miguel falou que, se chegar uma proposta, ele diz que é um sonho jogar na Europa. O Corinthians é a maior vitrine do mundo. Quem joga aqui, joga em qualquer clube do mundo", declarou o presidente.

Carlos Miguel chegou ao Corinthians em 2021 e se tornou titular neste ano, após Cássio ficar no banco de reservas por alguns jogos e, posteriormente, ir para o Cruzeiro. O goleiro de 25 anos foi amplamente apoiado pelo antecessor na meta corintiana.

"O (Carlos) Miguel é um cara de muita qualidade, tem jogado, tem jogado bem e tem muito potencial. Agora depende dele, ele é o titular absoluto, agora é sequência, uma situação nova. Temos uma amizade muito boa, nunca tivemos problema, ele tem uma história de vida de superação, é lindo de falar", disse Cássio ao anunciar saída do Corinthians.

MULTA

A saída de Carlos Miguel não é improvável porque sua multa, que era alta - cerca de 50 milhões de euro (R$ 285 milhões) -, diminuiu drasticamente para a atual temporada: apenas 4 milhões de euro (R$ 22,8 milhões). Considerado uma promessa, Carlos Miguel chamou a atenção do futebol inglês justamente em razão das cifras baixas para a multa.

Nas redes sociais, corintianos inundaram o perfil do jovem de 25 anos e demonstraram sua insatisfação com a postura do atleta nos últimos dias, xingando-o de "mercenário" e "traidor". Muitos também criticam a diretoria, que teria permitido a saída de Cássio sem a certeza de que Miguel permaneceria no clube.