Estevão reforça Palmeiras após passagem na seleção sub-20: 'Recompensa pelo que faço no clube'

O Palmeiras iniciou a semana de treinos com importante reforço. Depois de passagem pela seleção brasileira sub-20 para etapa de treinos na Granja Comary, Estêvão retornou e participou das atividades desta segunda-feira, assim como o zagueiro Vitor Reis. O atacante é opção para Abel Ferreira para o jogo da oitava rodada do Brasileirão, diante do Vasco, quinta-feira, no Allianz Parque.

Estêvão pode pintar na equipe titular caso Abel Ferreira opte por uma escalação leve e com pontas abertos, ao lado de Rony e Lázaro. A definição sai somente na quarta-feira, mas o garoto de 17 anos volta cheio de orgulho pelo período de aprendizado com a seleção.

"É sempre bom ir para a seleção brasileira. Sempre penso que é uma recompensa pelo trabalho que eu faço aqui no Palmeiras. E é sempre bom também estar lá na Granja Comary, foi um período de muito aprendizado, pude aprender bastante com os meus colegas de equipe e com a comissão técnica", disse o jogador. "Foi um trabalho muito bom e que rendeu bastante."

Abel Ferreira realizou trabalhos técnicos com objetivos específicos, como construções de jogadas e transições nesta manhã. A meta é não desperdiçar pontos diante do Vasco, em crise e vindo de surra por 6 a 1 para o arquirrival Flamengo. Ciente que terá um oponente "mordido" pela frente, a ordem é manter total respeito.

"O nosso time estará bem preparado, tanto mentalmente quanto fisicamente. O Vasco é uma boa equipe, a gente vai respeitar ao máximo e manter os pés no chão. Mas o nosso objetivo é fazer uma excelente partida e ir em busca da vitória", observou Estêvão, que celebrou a parada do campeonato por 10 dias para o Palmeiras poder treinar e se reforçar.

"Acho que foi bastante importante essa parada. Como os meus companheiros corrigiram aqui, eu pude corrigir também algumas coisas de lá, coisas que podem estar agregando para mim, para eu fazer aqui no Palmeiras", disse. "Acho que esse período foi importante para a gente refletir aquilo que não estava dando certo. E agora é tentar buscar o máximo e a resiliência para a gente voltar ainda mais forte", concluiu.