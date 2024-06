Bento espera seguir passos do ídolo e 'espelho' Alisson na seleção e sonha em jogar na Europa

Bento completa 25 anos nesta segunda-feira com a expectativa de ganhar chance de Dorival Júnior no amistoso diante dos Estados Unidos, quarta-feira - já havia encarado Inglaterra e Espanha. Ainda dando os primeiros passos na seleção brasileira, o goleiro do Athletico-PR revelou que espera seguir a caminhada do titular Alisson defendendo as cores do País e surpreendeu ao falar que espera se transferir em breve para jogar na Europa.

Com a revelação de Dorival de que vai rodar o elenco neste segundo amistoso preparativo para a Copa América, Bento está confiante em atuar. Os duelos com ingleses e espanhóis o colocaram em evidência e o assédio de clubes europeus cresceu sobre um dos goleiros de destaque no Campeonato Brasileiro. Ele espera aproveitar a "fama".

"Fico receoso de perguntar algumas coisas (para o Alisson), é apenas minha segunda oportunidade na seleção e tenho vergonha. E não é todo dia que você vê um ídolo de pertinho, mas a gente já conversou um pouquinho de família, de coisas de campo", afirmou Bento. "Eu tenho uma filha, está chegando outra, ele também tem, então falamos disso e de coisas que vêm na mente."

Admirador confesso de Alisson, Bento não escondeu que usa o titular da seleção como "espelho", mas nada de imitar o companheiro. "Já falei dele em outras entrevistas, sempre admirei a maneira dele se portar em campo, como fica calmo, de passar tranquilidade em jogo pegado... Admiro isso nele e tento repetir em campo, claro cada um do seu jeito. Mas pretendo atingir o nível de qualidade dele", elogiou.

E falou da briga pela posição para o amistoso com os Estados unidos. Dorival Júnior ainda não revelou quais serão os escolhidos. "Sobre a disputa com o Alisson, é um cara que sempre admirei, ídolo do futebol. Cresci vendo-o jogar, é bom disputar a vaga com ele e se tiver oportunidade, espero mesmo o nível de partida que tive nos dois últimos amistosos da seleção."

Bento aproveitou para revelar que espera, num intervalo bem curto, se transferir para a Europa. "Penso em ir, tenho sonho de jogar na Europa, todos sonham, e se vier a acontecer, vai ser de forma natural. Vou pensar com muito carinho (sobre a proposta) e pensar no futuro, jogando para ser um representante da seleção", disse. "É diferente do futebol brasileiro, do sul-americano no geral, os melhores atuam na Europa, isso quer dizer que é o melhor futebol do mundo e espero logo estar no palco europeu também."

O goleiro revelou que a cobrança na seleção que via apenas de fora realmente é gigante, mas mostrou-se tranquilo. "Estou fazendo um grande trabalho e espero continuar fazendo. Goleiro tem de sempre manter o rendimento. A responsabilidade aumentou e estou gostando", afirmou. "Há sempre a cobrança e estando aqui dentro, entendo mais ainda. Temos de levar bem o dia a dia, fazendo o melhor, pois coisas grandes virão para a seleção."