Guardiola responde se aceita voltar ao Barcelona após sair do Manchester City

Na manhã desta segunda-feira, o técnico Pep Guardiola surpreendeu os torcedores ao responder, durante uma coletiva de imprensa em um torneio de golfe realizado na Espanha, se aceitaria voltar a treinar o Barcelona. O treinador deixou claro que não tem pretensões de voltar a comandar a equipe catalã. "É uma porta que está fechada."

Seguindo o questionamento feito pelo repórter, Guardiola comparou os momentos do seu ex-clube com o atual, Manchester City. "O banco do Barça é um dos mais complicados porque é preciso gerir muitos casos. Em Manchester, tudo o que fazemos fica dentro do clube, no Barcelona, tudo sai."

O espanhol de 53 anos também comentou as comparações feitas pelos torcedores e pela mídia entre o trabalho dele com o de Xavi no Barcelona. Guardiola afirmou que não vê sentido delas serem feitas, e desejou sorte ao ex-treinador da equipe espanhola.

"O que é certo é que a culpa não é minha. Isso é certo. Estive 11 ou 12 anos afastado do Barcelona. Não sou suspeito nesse sentido. Pergunto isso àqueles que fizeram as comparações, eu não fiz. Desejo a Xavi o melhor para encontrar um novo desafio", afirmou.

Ainda durante a coletiva de imprensa, Pep Guardiola falou sobre o momento do Real Madrid, equipe com a qual teve muitos embates quando comandava o Barcelona. O treinador elogiou a contratação de Kylian Mbappé e os rumos que o time de Madri está tomando atualmente.

"Com ou sem Mbappé, eles são sempre fortes. É o rival a ser batido na Liga dos Campeões sem dúvida. Todos sabemos disso. Para todos nós que estamos atrás deles, é uma motivação para tentar vencê-los. O Madrid sempre foi muito forte e está a acrescentar na frente um jogador que tem muita força", concluiu o treinador.

Pep Guardiola não sabe se seguirá no Manchester City na próxima temporada. Pelo clube, ele foi seis vezes campeão do Campeonato Inglês, além de ter conquistado a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes.