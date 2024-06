Augusto Melo admite problemas financeiros no Corinthians: 'Estamos sangrando'

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, reconheceu nesta segunda-feira que o clube passa por graves problemas financeiros e de fluxo de caixa. A situação tem provocado o atraso no pagamento de salários de funcionários e de direitos de imagem aos jogadores.

"Em questão de horas, dias estamos colocando tudo em ordem novamente. Temos um fluxo de caixa complicado", afirmou Melo. "As pessoas não pensam no Corinthians. Sempre que uma empresa que chega até nós é através de um conhecido."

A falta de pagamento de uma parcela pela transferência do zagueiro Félix Torres, do mexicano Santos Laguna, pode fazer o clube ser processado na Fifa e ser punido com o 'transfer ban', impedindo o Corinthians de fazer novas contratações. "Temos um problema sério de fluxo de caixa e trabalhamos para buscar receitas. O patrocínio master logo estará preenchido. Todo dia chegam dez contas e temos que escolher o que pagar, mas logo tudo isso estará resolvido."

O dirigente afirmou ter recebido apoio do elenco para a quitação dos compromissos atrasados e que vai tirar o clube da atual situação financeira. "Estamos sangrando, mas honrando compromissos. Chamei os atletas, conversei e até me arrepiou porque eles disseram que estavam fechados comigo", afirmou Melo. "Vamos tirar o clube dessa."

Sem um patrocinador master após a saída da VaideBet, o Corinthians agora busca um novo parceiro para preencher o principal espaço da camisa do time. Com a situação financeira complicada, o Corinthians também enfrenta um mau momento dentro de campo. O time ocupa a 17ª colocação no Brasileiro, na zona do rebaixamento, com apenas 5 pontos em 7 jogos, e enfrenta nesta terça-feira o Atlético-GO, às 19h, em Goiânia.