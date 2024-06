Dorival Júnior esboça seleção brasileira com Endrick na reserva contra os EUA

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, indicou que o atacante Endrick não deve ser titular no amistoso contra os Estados Unidos na quarta-feira. A equipe voltou a treinar nesta segunda-feira, em Orlando, após a vitória sobre o México (3 a 2) na fase de preparação para a Copa América.

O atacante de 17 anos que após a competição nos Estados Unidos se apresenta ao Real Madrid marcou o gol da vitória sobre os mexicanos nos acréscimos e foi eleito o melhor em campo no Texas. O gol não apenas garantiu mais uma vitória do Brasil como também fez Endrick igualar uma marca de dois jogadores lendários da seleção: Pelé e Coutinho.

A ex-dupla do Santos também conseguiu balançar a rede pelo menos três vezes antes de atingir a maioridade. Endrick, assim como Pelé, marcou em três jogos consecutivos ainda menor de idade. Apesar do feito, o jovem rechaça comparações com jogadores do passado ou do presente. "Vocês [jornalistas] criam coisas malucas. Ficam me comparando com Pelé. Vocês são malucos. Pelé foi o Pelé", disse o atacante. "Vocês não devem ficar comparando com ninguém."

Nesta segunda, a imprensa não pôde acompanhar o treino inteiro da seleção, e Dorival não chegou a montar a equipe diante dos repórteres, mas dividiu a linha de ataque e defesa. A provável escalação para entrar em campo deve ser muito parecida com a que venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha em março.

A diferença deve ser a presença do zagueiro Marquinhos, que estava machucado na última Data Fifa, no lugar de Fabrício Bruno, do Flamengo, que não foi convocado desta vez. A intenção de Dorival Júnior é dar oportunidade a todos os convocados antes do início da Copa América. A dúvida é Gabriel Magalhães, que está se recuperando de uma contusão no ombro direito.

O Brasil estreia na Copa América no dia 24, em Los Angeles, contra a Costa Rica. Paraguai e Colômbia também estão no grupo da seleção brasileira.