Com gol nos acréscimos, Vila Nova derrota Ceará e se reabilita na Série B

Em um bom jogo, com duas equipes ofensivas, o Vila Nova conseguiu colocar uma pá de cal na tragédia da final da Copa Verde e voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol nos acréscimos, o time goiano superou o Ceará por 3 a 2, nesta segunda-feira, no Onésio Brasileiro Alvarenga, pela nona rodada.

Na final do campeonato regional, o time goiano perdeu o título para o Paysandu no agregado de 10 a 0 e vinha em um jejum de quatro jogos sem vencer na Série B. Com a primeira vitória sob o comando de Luizinho Lopes, o time goiano chegou a 14 pontos e subiu para o nono lugar. Já o Ceará perdeu uma invencibilidade de seis jogos e deixou o G-4 - grupo de acesso - caindo para o quinto lugar, com 15 pontos. O time também desperdiçou a chance de ser líder na rodada.

O Vila Nova começou a partida pressionando e abriu o placar cedo. Com sete minutos, Juan Christian recebeu na área, fintou a marcação e bateu cruzado para as redes. Os donos da casa seguiram no ataque e quase ampliaram em finalização de longe de Elias Lira.

O Ceará demorou para engrenar e só chegou com perigo aos 20, em chute colocado de Matheus Bahia. O duelo ganhou velocidade. Júnior Todinho teve duas chances para o time goiano. Na reta final, o VAR denunciou um pênalti de Quintero em cima de Pulga. Raí Ramos bateu forte e deixou tudo igual, aos 42.

Na segunda etapa, o Vila Nova manteve a mesma postura nos minutos iniciais. Todinho quase na pequena área furou. Depois, João Vitor, que saiu do banco, ampliou aos 11, em chute de longe. A bola quicou antes e enganou o goleiro cearense. O jogo era movimentado, com chances para os dois lados.

Após cruzamento, Erick Pulga, de cabeça, empatou a partida novamente. O goleiro Dênis chegou a defender, mas a bola já tinha entrado totalmente. Novamente, o empate deixou o jogo rápido, com ambos buscando os três pontos. Nos acréscimos, o VAR denunciou novo penal, desta vez para o Vila Nova, em toque de mão de Jonatha. Alesson deslocou o goleiro para dar a vitória ao time goiano.

A dupla volta a campo no domingo. Às 11 horas, o Vila Nova visita o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Mais tarde, às 16 horas, o Ceará encara o Brusque, no estádio Gigantão das Avenidas, na cidade de Itajaí (SC).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 3 X 2 CEARÁ

VILA NOVA - Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Cristiano (João Vitor), Igor Henrique (Apodi) e Geovane (Bruno Matias); Juan Christian (Luciano Naninho), Júnior Todinho (Henrique Almeida) e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Raí Ramos, Jonathan, David Ricardo e Matheus Bahia (Paulo Victor); Richardson (Recalde), De Lucca (Guilherme Castilho) e Lourenço (Lucas Mugni); Aylon (Saulo Mineiro), Barceló e Erick Pulga. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Juan Christian, aos sete, Raí Ramos, aos 42 minutos do primeiro tempo. João Vitor, aos 11, Erick Pulga, aos 29, Alesson, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Quintero, Luciano Naninho, Bruno Matias, Dênis Júnior, Alesson e Igor Henrique (Vila Nova); Jonathan, De Lucca, Paulo Victor, Recalde e Matheus Bahia (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Vagner Mancini (Ceará).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA - R$ 35.945,00.

PÚBLICO - 3.645 torcedores.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).