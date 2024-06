Verstappen deixa sogro Piquet fora de lista dos melhores pilotos da história da Fórmula 1

O debate sobre quem é o melhor piloto da história da Fórmula 1 é um tema de conversa interminável para fãs da categoria. Entre títulos, estatísticas e uma boa dose de saudosismo, eleger os cinco maiores atletas que já competiram na modalidade não é tarefa fácil.

Quem melhor para responder essa questão, então, do que o atual tricampeão da categoria, Max Verstappen? O piloto da Red Bull foi perguntando pela DAZN Espanha sobre o seu top 5 da Fórmula 1 e não titubeou: Michael Schumacher, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio.

A lista do holandês contém algumas surpresas. Max deixou Hamilton, seu maior rival na categoria, fora de seu top 3 e colocou o espanhol Fernando Alonso como o terceiro maior piloto da história. A maior ausência, no entanto, é a falta do brasileiro Nelson Piquet, tricampeão mundial e sogro de Verstappen.

Desde 2021, Verstappen está em um relacionamento sério com Kelly Piquet, filha de Nelson. A presença de Senna, arquirrival de Piquet dentro e fora das pistas, também chama atenção. Apesar de ambos serem tricampeões da Fórmula 1, Verstappen já deixou claro que o automobilismo não é um assunto em comum entre ele e seu sogro.

"Realmente não falamos de automobilismo", afirmou Verstappen em entrevista. "Ele falou sobre isso mais do que o suficiente em sua vida. A certa altura, você não tem mais vontade e não fala mais sobre. Eu entendo isso, há mais na vida."

A ausência do próprio Verstappen, favorito para conquistar o título de 2024 da categoria, na lista também foi questionada nas redes sociais. Para muitos fãs do holandês, o nome do piloto já figura entre os cinco maiores da modalidade.

Ainda na entrevista, o piloto da Red Bull afirmou que, se pudesse, gostaria de voltar no tempo e pilotar os carros de Fórmula 1 dos anos 2000 por conta do forte barulho produzido pelos motores da época.