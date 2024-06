Sem permissão dos pais para viajar, adolescente boliviano perderá a Copa América

O meio-campista boliviano Moisés Paniagua, de 16 anos, perderá a Copa América nos Estados Unidos porque não tem permissão de um dos pais para viajar.

Paniagua, que joga no Always Ready, não conseguiu obter um visto de entrada nos Estados Unidos porque não tinha autorização total dos pais, informou a Associação Boliviana de Futebol em comunicado. A federação boliviana não identificou qual dos pais.

Paniagua foi escalado para amistosos contra Equador e Colômbia, nos Estados Unidos, mas não viajou. O técnico brasileiro Antônio Carlos Zago anunciará em breve seu elenco final de 26 jogadores.

Paniagua fez história na Copa Libertadores em fevereiro, ao se tornar o segundo artilheiro mais jovem, com 16 anos e 188 dias. Ele marcou na vitória por 6 a 1 sobre o Sporting Cristal do Peru.

A Bolívia está no Grupo C, que inclui Estados Unidos, Paraguai e Panamá. Sua primeira partida será contra o anfitrião no dia 23 de junho, em Arlington, Texas.