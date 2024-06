Juventude pega o lanterna Vitória no reencontro com o técnico Thiago Carpini

Com um ingrediente especial, Juventude e Vitória se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 19 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Responsável por levar o Juventude ao acesso na Série B do ano passado, Thiago Carpini agora está do outro lado. Há menos de um mês, o treinador foi anunciado pelo Vitória com a missão de evitar o rebaixamento.

Único time que ainda não ganhou no Brasileirão, o Vitória somou apenas dois pontos e amarga a lanterna. O Juventude está mais tranquilo. Invicto há três rodadas e com um jogo a menos, o time gaúcho é o 12º colocado, com nove pontos.

Roger Machado não vai conseguir repetir a escalação do time gaúcho que ganhou do Atlético-GO na última partida. O lateral-direito João Lucas cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o zagueiro Zé Marcos está lesionado.

Na zaga, Rodrigo Sam será o novo companheiro de Danilo Boza. Essa alteração foi feita durante o jogo contra o Atlético-GO. A dúvida de Roger Machado é na lateral direita, entre Ewerthon e Gabriel Inocêncio.

Não bastasse a situação delicada do Vitória na tabela de classificação, Thiago Carpini ainda conta com inúmero desfalques. Ele não tem oito jogadores: Bruno Uvini, Daniel Júnior, Dudu, Everaldo, Iury Castilho, Léo Gamalho, Mateus Gonçalves e Rodrigo Andrade.

No meio-campo, Léo Naldi pode ganhar a titularidade na vaga de Caio Vinícius, enquanto a base utilizada no empate sem gols com o Cuiabá, na Arena Pantanal, poderá ser mantida.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X VITÓRIA

JUVENTUDE - Gabriel; Ewerthon, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Marcelinho e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian, Luan e Caio Vinícius; Matheusinho, Alerrandro e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).