De olho na liderança, Red Bull Bragantino enfrenta o invicto Atlético-MG

O Red Bull Bragantino pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, quando recebe o invicto Atlético-MG, a partir das 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela oitava rodada.

Na sexta colocação, com 12 pontos, o time paulista precisa ganhar e torcer por um tropeço do Botafogo diante do Fluminense. A missão, porém, não será fácil. Único invicto ao lado do Fortaleza, o Atlético-MG tem 10 pontos e, na 10ª colocação, quer encostar nos líderes.

O técnico Pedro Caixinha resolveu adotar o mistério e fechou o último treinamento do time de Bragança antes do jogo. As principais dúvidas estão na defesa. Sem Andrés Hurtado, convocado pela seleção do Equador para a Copa América, Nathan Mendes é a principal opção para a lateral direita. Eduardo Santos e Luan Cândido disputam a vaga ao lado de Pedro Henrique.

A boa notícia é o retorno de Eduardo Sasha. Ex-Atlético-MG, o atacante se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e deve iniciar como opção no banco de reservas, por causa do período que ficou afastado dos gramados. Sua última partida foi há mais de um mês.

Para reencontrar o caminho das vitórias depois de dois empates no Brasileirão, o time mineiro vai precisar passar por cima de importantes desfalques. O lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Alan Franco e o atacante Eduardo Vargas foram convocados pelas seleções do Brasil, do Equador e do Chile para a disputa da Copa América.

A principal ausência, porém, é de Hulk. Autor de nove gols e seis assistências na temporada, o camisa 7 sofreu uma lesão na coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico, que não divulgou o tempo de recuperação. O lateral-esquerdo Rubens e o volante Otávio também estão machucados.

"Continuaremos trabalhando e com essa mentalidade de querer ganhar. Trocaremos os nomes por esses motivos. Há jogadores que vêm jogando menos e que terão mais minutos e jogarão. Eu considero que eles estão preparados, porque eu treino com todos da mesma maneira. Vamos competir bem. Isso é seguro", disse Milito.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X ATLÉTICO-MG

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista ; Helinho, Henry Mosquera e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Bruno Fuchs e Mauricio Lemos; Alisson, Battaglia, Zaracho, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Paulinho e Alan Kardec. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).