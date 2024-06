Astro da NBA joga truco com influenciadores brasileiros, dança na rua e aprende a fazer farofa

O ala do Miami Heat, Jimmy Butler, viveu um "rolê aleatório" na segunda-feira, na Califórnia, nos Estados Unidos. Em suas redes sociais, o astro da NBA compartilhou com seus seguidores uma tarde de diversão vivida com os influenciadores brasileiros Jon Vlogs e Boca de 09.

Em seu Instagram, o jogador de basquete postou fotos jogando truco com os brasileiros. Na legenda da postagem, o americano escreveu "Brasileiros sabem jogar truco muito bem!!! E eu sou Brasileiro!". Em seus stories, Butler também compartilhou algumas canções de funk nacional com seus seguidores.

Ao longo do dia, o astro da NBA participou de transmissões virtuais nos canais dos brasileiros. Entre as atividades realizadas pelos três, um passeio de carro na cidade de San Diego, nos Estados Unidos, viralizou nas redes. Durante a viagem, Boca de 09 pede que Butler pare o carro e começa a dançar no meio da rua. O astro da NBA olha para o influenciador mirim incrédulo enquanto os demais presentes riam.

Outro momento marcante foi registrado pelo próprio Instagram do ala do Heat. Em seu perfil, o jogador compartilhou o momento em que ele aprendia a fazer a farofa tipicamente brasileira.

Esta não é a primeira vez que Jimmy Butler interage com a cultura do Brasil. O jogador tem um histórico de acenos ao País, sendo amigo de Neymar, usando camisas de times brasileiros antes de jogos da NBA e revelando uma inusitada paixão pelo Flamengo.

Em entrevista à revista americana GQ, o jogador afirmou que planejava encerrar sua carreira na NBA no Miami Heat, mas revelou seu plano de aposentadoria: "Depois disso, eu, realmente, quero jogar no Flamengo. Eu falo para todo mundo que sou metade brasileiro".

Em 2023, Butler chegou a visitar o CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, e participar de uma sessão de treinos com os jogadores do time carioca.