Toni Kroos admite Alemanha pressionada por sediar o torneio, mas aposta em fator torcida

O multicampeão Toni Kroos, que recentemente deu a volta olímpica com o Real Madrid ao conquistar a Liga dos Campeões sobre o Borussia Dortmund, admitiu que a seleção alemã está sob pressão por sediar a Eurocopa. Em entrevista concedida nesta terça-feira, ele disse que seus companheiros vão precisar controlar a ansiedade, mas não vê motivos para preocupação.

"Em toda a competição, a seleção anfitriã sempre carrega uma pressão maior dos que as concorrentes. Temos uma grande responsabilidade pela atmosfera criada aqui no nosso País", afirmou o meio-campista.

Aos 34 anos, e com uma extensa lista de troféus no currículo, Kroos destacou também pontos positivos, principalmente se a resposta dentro de campo for favorável já nas primeiras partidas.

"O feedback é instantâneo. Se a seleção jogar bem, o apoio vem junto, mas também tem o lado negativo se não apresentarmos um bom futebol. Mas o que eu posso dizer é que será uma grande honra e alegria poder disputar a Eurocopa em casa", afirmou.

E Toni Kroos sabe bem do assunto. Ele esteve em campo no fatídico jogo em que os alemães golearam o Brasil por 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014, em pleno Mineirão, nas semifinais do torneio. Um dos destaques do duelo, o jogador balançou a rede duas vezes marcando presença em um dos maiores fiascos do futebol nacional diante de sua torcida.

Após essa conquista, no entanto, a seleção alemã entrou em uma fase ruim em relação a títulos. Nos Mundiais de 2018 e 2022, por exemplo, a Alemanha amargou duas eliminações ainda na primeira fase do torneio. Esse histórico criou um descrédito do torcedor local. "Sabemos que existe pressão, mas não podemos deixar isso de lado. Queremos compensar esses insucessos com uma grande campanha", disse o atleta.