De Pato a Paulinho: jornal europeu lista jogadores 'sumidos' do futebol

O futebol proporciona destaque a muitos jogadores. Alguns já surgem como promessas, outros conquistam os holofotes com o passar do tempo. Contudo, nem todos se mantêm constantemente na mídia. Com isso, um jornal europeu fez uma relação de atletas "desaparecidos" do esporte.

A lista tem 13 jogadores, dos quais seis são brasileiros, e foi feita pelo espanhol As. De acordo com a publicação, esses atletas já foram destaque em vários conteúdos na mídia, mas ficaram longe do foco nos últimos tempos. Nomes como Alexandre Pato e Paulinho figuram no relatório, além do franco-tunisiano Ben Arfa e do russo Cheryshev.

DENIS CHERYSHEV

O ponta integrou as categorias de base do Real Madrid na temporada 2002-2003 e era considerado uma promessa. Porém, logo após ser promovido à equipe principal, em 2013, foi negociado com o Sevilla por empréstimo. Depois, passou por Villarreal e Valencia e, na temporada 2022-2023, começou a vestir a camisa do Venezia, da Itália, onde tem contrato até julho deste ano.

ADEL TAARABT

O meio-campista marroquino conquistou notoriedade no futebol com boa passagem pelo Queens Park Rangers, da Inglaterra. "Fase linda, mas efêmera", pontuou o As. Depois do clube inglês, teve passagens por Fulham, Milan, Benfica e Genoa. Agora, defende o Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.

REINIER

O meia brasileiro foi revelado pelo Flamengo e, em 2020, acabou vendido ao Real Madrid por 30 milhões de euros. O atleta ainda está vinculado ao clube espanhol, mas tem acumulado empréstimos ao longo do tempo: Borussia Dortmund (2020/21), Girona (2022/23) e Frosinone (23/24). O contrato com o time italiano expira no fim de junho, e o jogador ainda tem futuro indefinido.

BEN ARFA

O franco-tunisiano atualmente está sem time, mas já vestiu a camisa de clubes europeus como Lyon, Olympique de Marselha, Newcastle, Paris Saint-Germain, Valladolid e Lille. O jornal espanhol relatou que o meio-campista tinha "grande qualidade" e "vídeos com os melhores compilados de dribles".

PAULINHO

O volante se despediu recentemente do Corinthians e não teve revelados os próximos passos da carreira. A publicação relembrou que o atleta assinou com o Barcelona em 2017, depois foi para o Al-Ahly até desembarcar em São Paulo para ser o camisa 15 do clube paulista. Além disso, o jogador já passou por Tottenham e Guangzhou FC.

LUCAS SILVA

O atual capitão cruzeirense foi revelado pelo clube mineiro e, em 2015, contratado pelo Real Madrid. O volante, no entanto, não teve sequência no time espanhol. Na mesma temporada, fechou com o Olympique de Marselha por empréstimo. No futebol brasileiro, além do Cruzeiro, defendeu também o Grêmio.

ALEXANDRE PATO

O atacante foi revelado pelo Inter e vendido ao Milan na temporada 2007-08 após se destacar na equipe gaúcha. Em 2013, voltou ao futebol brasileiro, dessa vez para vestir a camisa corintiana. Um ano depois foi encaminhado ao rival São Paulo, onde ficou até 2016. O atleta voltou ao tricolor paulista em 2019 e em 2023, e fez parte do elenco campeão inédito da Copa do Brasil. Além disso, teve passagens por Chelsea, Villarreal, Tianjin Tianhai e Orlando.

DMYTRO CHYHRYNSKYI

O ucraniano foi pedido do técnico Pep Guardiola e deixou o Shakhtar Donetsk para assinar com o Barcelona em 2009. Contudo, o zagueiro não conseguiu se destacar no time catalão e voltou ao futebol do país natal para vestir novamente a camisa do clube de Donetsk, onde continua a atuar. O jogador também passou pelo Dnipro, AEK Atenas e Ionikos Nikeas.

OSCAR

O meia foi revelado pelo São Paulo e passou também pelo Inter antes de o Chelsea desembolsar mais de 30 milhões de euros para contratar o jovem que "na época, era um dos jogadores mais promissores do Brasil", segundo a publicação. Desde 2017, o brasileiro joga pelo Shanghai Port, da China.

JEFFRÉN SUÁREZ

O atacante chegou às categorias de base do Barcelona em 2004, e cinco anos depois já atuava pelo time profissional do clube. Um dos pontos altos da carreira do venezuelano-espanhol é o gol marcado no clássico contra o Real que decretou goleada por 5 a 0 no Campeonato Espanhol de 2010-11. Depois do time catalão, Jeffrén defendeu o Sporting e o Valladolid. Passou ainda pelo futebol belga, suíço, croata e tailandês, onde permanece atualmente com o Chiangmai United.

ÉDER

O português Éder foi o autor do gol da vitória da seleção portuguesa diante da França na Eurocopa de 2016, que sagrou a equipe então comandada por Fernando Santos como campeã daquela edição. O atacante vestiu a camisa do Swansea, Lille, Lokomotiv Moscou e Al-Raed, e se aposentou dos gramados em 2022.

ILAIX MORIBA

O guineano Moriba saiu do Espanyol para as categorias de base do Barcelona em 2010, mas deixou a equipe da Catalunha por "questões contratuais", de acordo com o As. O meia assinou com o RB Leipzig em 2021, e tem sido emprestado pelo time alemão. Defendeu o Valencia em 2022-23 e, na temporada atual, vestiu a camisa do Getafe.

MALCOM

Fecha a lista o brasileiro recém-campeão do Campeonato Saudita. O atacante foi revelado pelo Corinthians e iniciou a carreira na Europa no Bordeaux. Em 2018, foi vendido ao Barcelona por 41 milhões de euros e, no ano seguinte, acabou negociado com o Zenit. Atualmente, o atleta é um dos companheiros de time de Neymar no Al-Hilal, equipe treinada por Jorge Jesus.