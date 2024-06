Caio Paulista destaca intensidade nos treinos do Palmeiras: 'Realizar todos os processos'

A paralisação do Campeonato Brasileiro está sendo bem aproveitada pelo Palmeiras. Pelo menos essa é a opinião do polivalente Caio Paulista, destaque no jogo-treino realizado no final de semana que contou com a presença de 800 torcedores.

Na preparação para o jogo de quinta-feira, diante do Vasco, o jogador comentou sobre a intensidade do trabalho coordenado pelo técnico português Abel Ferreira neste período.

"Estamos treinando todos os dias e evoluindo em todas as questões que o professor Abel tem passado. Esses jogos-treinos contra a nossa própria equipe são testes duríssimos porque temos atletas de muita qualidade e um nível técnico muito alto", comentou o jogador.

Além da atividade de campo, Caio Paulista comentou sobre a parte psicológica. "É muito bom porque dá tempo de recuperar o mental. Trabalhar aqui dentro da Academia facilita, pois temos uma estrutura magnífica. Conseguimos realizar todos os processos e evoluir em aspectos como força e potência", disse.

Nesta terça-feira, a comissão técnica comandou trabalhos técnicos e concentrou as atividades em cima de conceitos específicos como transições, contra-ataques e ultrapassagens.

Com 11 pontos em sete partidas, o Palmeiras vem de uma importante vitória no Campeonato Brasileiro ao superar o Criciúma, fora de casa, pelo placar de 2 a 1. Nesta quarta-feira, Abel Ferreira já começa a definir o time que entra em campo para enfrentar o Vasco no Allianz.