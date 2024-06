Marco Baroni assume o comando da Lazio após surpreendente pedido de demissão de Igor Tudor

A Lazio é mais uma equipe com novo comando no futebol italiano. Após a saída do croata Igor Tudor, que pediu demissão após somente três meses no cargo, o clube romano trabalhou rápido e anunciou nesta terça-feira a chegada de Marco Baroni, de 60 anos, por uma temporada com a possibilidade de renovação ao fim do trabalho.

"A Lazio anuncia que confiou a função de treinador da equipe principal a Marco Baroni. O treinador, a partir do próximo dia 1 de julho, ingressará no clube Biancoceleste com contrato plurianual", anunciou o clube. "Bem-vindo Baroni na capital e votos de bom trabalho de toda a família Biancoceleste."

Baroni chega à Lazio respaldado pelo bom trabalho no pequeno Hellas Verona, no qual terminou na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, no qual era apontado como um dos candidatos ao rebaixamento.

Será o maior trabalho da carreira de Baroni como treinador. Antes da Lazio e do Hellas Verona, o ex-zagueiro dirigiu equipes menores no país, casos de Lecce, Reggina, Cremonese, Frosinone, Pescara, Siena e Ancona. Passou, ainda, pelas categorias de base da Juventus.

Substituto de Maurizio Sarri, Tudor se desentendeu com os dirigentes da Lazio por causa da composição de sua comissão técnica e também na busca por reforços e optou por pedir demissão após fechar o italiano na sétima colocação.