Parreira visita o Flamengo e Tite perde Ayrton Lucas para duelo com o Grêmio no Brasileiro

O CT do Flamengo recebeu uma visita ilustre nesta terça-feira. Carlos Alberto Parreira, técnico que comandou a seleção brasileira na campanha do tetracampeonato na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 94, esteve nas dependências do Ninho do Urubu e conversou com Tite.

O atual treinador do Flamengo recebeu Parreira com um abraço e externou a sua admiração. "Você não imagina o quanto eu estou feliz e o quanto sou grato por estar te recebendo", afirmou Tite em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

Em fase final de recuperação, Parreira superou um linfoma de Hodiking. A doença foi descoberta no ano passado e ele logo foi submetido a tratamento intensivo apresentando sensível melhora.

Técnico com passagem vitoriosa na seleção brasileira (esteve na campanha de 1970, no México, como preparador físico, e conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações do ano seguinte como treinador), Parreira teve passagem marcante à frente do Fluminense e do Corinthians. Pelo rival das Laranjeiras, venceu o Brasileiro de 1984. Já no clube paulista, o ex-treinador ganhou a Copa do Brasil em 2002.

Em meio à visita do ex-companheiro de profissão, Tite comandou o treinamento nesta terça-feira no Ninho do Urubu visando a retomada do Campeonato Brasileiro após a paralisação para a realização dos amistosos da Data Fifa.

Para o duelo com o Grêmio, marcado para esta quinta-feira, no Maracanã, ele vai ter um desfalque importante. O lateral Ayrton Lucas não se recuperou de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

Sem Viña, que está com a seleção do Uruguai para a disputa da Copa América, Tite vai ter que recorrer a uma improvisação. O zagueiro Léo Pereira deve ser o escolhido para atuar pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo.