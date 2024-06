Corinthians confirma sequência de patrocínio com a EZZE Seguros após gafe de Augusto Melo

Um dia após o presidente Augusto Melo cometer gafe em entrevista coletiva no CT do Parque São Jorge e colocar a credibilidade da EZZE Seguros, que estampa sua marca nas costas da camisa do Corinthians, o clube soltou nota em conjunto com a patrocinadora para garantir que o acordo continua e explicou que não há nada de ilícito com a parceira.

Depois de a VaideBet rescindir patrocínio por causa de envolvimento de "laranjas" na intermediação da negociação, Augusto Melo convocou uma coletiva na segunda-feira para dar explicações. Questionado sobre a parceira Workserv, que presta serviços terceirizados ao Corinthians não ter a Certificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o presidente resolveu se defender atacando a gestão anterior e acabou atingindo a EZZE Seguros.

"Procura saber a empresa que trouxe nosso patrocinador de costas se ela tem o CNAE. Tá tudo certo com a empresa (que intermediou o acerto)?", questionou o presidente corintiano para tentar se defender, garantindo a lisura da Workserv. A EZZE seguro não recebeu bem a declaração e até cogitou romper o acordo.

A paz com a empresa de seguros, porém, parece estabelecida após um mea-culpa de Augusto Melo, que teria se expressado mal na coletiva e vai se reunir com o CEO da parceira, Richard Vinhosa, nesta quarta-feira, para aparar arestas.

"O Sport Club Corinthians Paulista esclarece que o patrocinador EZZE Seguros cumpre todas as regulamentações", iniciou a nota oficial do clube, antes de anunciar que não haverá a perda do segundo patrocinador, para alívio dos cofres corintianos após perder acordo de R# 370 milhões por três anos com a casa de apostas.

"A EZZE Seguros confirma a continuidade e todo apoio à instituição, a qual tem todo respeito e admiração pela trajetória trilhada no futebol brasileiro desde 1910. O Corinthians segue com a EZZE visando crescer ainda mais essa parceria e criar benefícios para os torcedores", completou a nota, assinada em parceria por Augusto Melo e Richard Vinhosa.