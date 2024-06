Internacional se acerta com Figueirense e enfrenta o Corinthians no Orlando Scarpelli

O Internacional confirmou que chegou a um acordo com o Figueirense para usar o Estádio Orlando Scarpelli no duelo com o Corinthians, marcado para o dia 19 de junho, quarta-feira, às 21h30, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde quando os clubes gaúchos declararam não ter condições de mandar seus jogos em Porto Alegre, o Figueirense colocou o Orlando Scarpelli à disposição de Internacional e Grêmio, mas esta será a primeira partida de uma das equipes no local. No entanto, as despesas deverão ser pagas pelo próprio time colorado.

O Figueirense, no entanto, tem mais um compromisso no Orlando Scarpelli antes de ceder seu estádio ao Internacional. O time catarinense enfrenta o Confiança no domingo, às 16h30, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Já o Inter, além de jogar em Florianópolis, vai enfrentar o São Paulo, nesta quinta-feira, no Heriberto Hülse, em Criciúma. Na Libertadores, o clube gaúcho já mandou seus jogos na Arena Barueri e no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Inter é o oitavo colocado do Brasileirão, com dez pontos, quatro atrás do atual líder Flamengo. O time colorado, no entanto, tem dois jogos a menos e, se vencê-los, poderá assumir a ponta.