Executivo do Guarani admite dívida com torcida, promete reforços e traça perfil de novo técnico

Com quatro pontos e apenas uma vitória em nove jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani ligou o sinal de alerta na luta contra o rebaixamento. Na lanterna, o time bugrino demitiu Júnior Rocha, o segundo treinador da equipe na temporada, após a derrota para o Operário-PR por 1 a 0, e continua no mercado buscando um substituto. O executivo de futebol Toninho Cecílio traçou o perfil do novo comandante.

"Primeiro definimos um perfil do profissional que achamos adequado para o momento. Quesitos como experiência na competição, ter passado por trabalhos semelhantes, poder de mobilização e modelo de jogo que seja flexível, ajustando-se ao grupo de atletas que temos, são alguns critérios que consideramos importantes, além de ter conjunto de valores morais e condutas éticas como integridade, e respeito à história e à torcida do clube", afirmou o dirigente, que descartou a possibilidade de contratação de um técnico estrangeiro.

"A chance de ser um estrangeiro é mínima, pois entendemos ser um momento que não permite perda de tempo em adaptações. O treinador estrangeiro sempre é bem-vindo, mas o momento propício é no início da temporada para que tenha tempo de aplicar sua metodologia."

Toninho Cecílio prometeu também reforçar o elenco na próxima janela de transferências. "Desde que cheguei, temos conversado diariamente sobre como aproveitarmos essa janela para fortalecermos a equipe. É preciso que mais opções sejam dadas ao treinador para que possamos subir o nível de competição interna. Há um período grande do dia onde ficamos tentando identificar atletas com perfil adequado para esse momento e que possam suprir algumas carências no elenco. Sabemos que essa janela é mais restrita em termos de opções, mas já fizemos alguns movimentos interessantes e vamos trazer alguns atletas antes mesmo da abertura da janela."

Sobre a pressão sofrida pela torcida, Toninho foi direto. "Estamos devendo ao nosso torcedor. Eles têm comparecido e nos dando o suporte, isso é muito importante. A primeira coisa que um atleta quer é fazer o torcedor feliz. Com esse grupo não é diferente. Sabemos o tamanho da história do clube que defendemos e entendemos a cobrança do torcedor. Acima de tudo, temos respeito pelo torcedor. Espero que possamos, com o grupo encorpando com o retorno dos atletas que estavam lesionados, reagir com força e consistência. Estamos, todos, muito preocupados mas ninguém vai baixar a cabeça. A crise pede enfrentamento e é isso que tem sido feito com muito trabalho."

O Guarani volta a campo na sexta-feira, às 21h, para enfrentar o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela décima rodada da Série B.