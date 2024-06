Confederação Brasileira de Rúgbi revela lista das convocadas para os Jogos de Paris-2024

Em evento realizado no Museu das Culturas Indígenas, em São Paulo, nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Rúgbi (CBRu) revelou a lista das atletas convocadas para a seleção feminina de rugby sevens para os Jogos de Paris-2024.

Luiza Campos e Raquel Kochhann, que disputarão os Jogos Olímpicos pela terceira vez, são os destaques da lista inicial de 18 nomes do técnico britânico Will Broderick.

"Esta convocação é muito especial para mim. Foram quase dois anos afastada dos gramados por causa de uma lesão no joelho e, principalmente, do câncer de mama. Foi um longo processo de recuperação, mas todo o esforço valeu a pena. Consegui voltar à seleção no início de 2024 e agora poderei realizar mais um sonho na carreira: participar dos Jogos de Paris", disse Raquel.

Ainda que somente 14 atletas possam ser inscritas nos Jogos Olímpicos, sendo uma delas na condição de suplente, a opção por convocar mais jogadoras neste momento se deve ao estado clínico de Aline Furtado, Milena Mariano e Rafaela Zanellato, que se recuperam de lesões e têm presença incerta nos Jogos.

"Já trabalhamos no dia a dia com um grupo maior de jogadoras justamente por conta desses imprevistos. O rúgbi é um esporte de muito contato físico e exige um elenco robusto. Temos mais algumas semanas para avaliar as condições de cada uma e saber se poderão viajar conosco. São jogadoras importantes, mas a nossa principal força é o coletivo", afirmou Will Broderick.

A entidade aproveitou a ocasião para apresentar o uniforme que será utilizado pelas Yaras em Paris, com inspiração em temáticas indígenas, e a base de treinamento exclusiva que a equipe terá à disposição em Saint-Affrique, no sul da França, em julho.

Confira a lista de convocadas:

Aline Furtado - USP (SP)

Anne Santos - El-Shaddai (RJ)

Bianca Silva - Leoas de Paraisópolis (SP)

Camilla Ísis Carvalho - El-Shaddai (RJ)

Gabriela Lima - El-Shaddai (RJ)

Isadora Lopes - Melina (MT)

Gisele Gomes - Leoas de Paraisópolis (SP)

Marcelle Souza - El-Shaddai (RJ)

Leila Silva - Leoas de Paraisópolis (SP)

Luiza Campos - Charrua (RS)

Mariana Nicolau - São José (SP)

Marina Fiovaranti - Poli (SP)

Milena Mariano - São José (SP)

Rafaela Zanellato - Curitiba (PR)

Raquel Kochhann - Charrua (RS)

Thalia Costa - Delta (PI)

Thalita Costa - Delta (PI)

Yasmim Soares - Melina (MT)