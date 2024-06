Sonnen fala em trapacear contra Anderson Silva e ironiza: 'Já venci ele duas vezes'

Mesmo aposentado, Chael Sonnen mostrou ao vivo e a cores por que foi um dos maiores personagens da história do UFC. O norte-americano deu um show de carisma em um treino aberto no Parque do Ibirapuera nesta terça-feira, em preparação para a trilogia contra Anderson Silva no boxe na luta principal do Spaten Fight Night. O evento acontece neste sábado, em São Paulo, e não será aberto ao público, tendo transmissão da TV Globo a partir das 00h15 (de Brasília).

O combate deve marcar a despedida de Anderson Silva, um dos maiores de todos os tempos no MMA, do mundo das lutas.

Sonnen começou se explicando ao público brasileiro pelas diversas declarações polêmicas que deu nos tempos de UFC no auge da rivalidade com Spider.

"Eu vim para o Brasil para dar a chance de se desculparem e me agradecerem. Teve inúmeras confusões. Eu disse que achava que não tinha computadores no Brasil. Vocês acham que eu não tenho mais coisas pra fazer além de checar os lugares que os Estados Unidos forneceram computadores? Fui incompreendido. E eu disse que no Brasil as pessoas brincam na lama. Minha esposa passa lama na cara e isso ajuda a pele dela a ficar ótima. Então, eu estava chamando os brasileiros de lindos", ironizou.

Bom provocador que é, Sonnen disse que trapaceou nas duas derrotas que sofreu para o brasileiro nas disputas de título dos médios do UFC, em 2010 e 2012. Na primeira, o norte-americano dominou o combate até ser finalizado no quinto round por um triângulo do brasileiro. Na segunda, nocaute de Anderson no segundo assalto.

"Eu ficarei devastado se perder essa luta pra ele, não me importa que sejam nas regras do boxe. Eu nem planejo seguir as regras de qualquer jeito, eu nunca segui. Eu trapaceei contra ele duas vezes. Me escolheram a dedo para a festa de despedida dele e acham que eu vou seguir as regras?", disse.

"Essa será a terceira chance dele ganhar um round contra Chael Sonnen. Anderson será o primeiro lutador que eu tentarei vencer três vezes. Já o derrotei duas vezes", ironizou.

AMERICANO IRÁ AO JOGO DO PALMEIRAS

Antes de voltar ao ringue, Sonnen tem compromisso marcado para esta quinta-feira. O lutador estará no Allianz Parque para acompanhar o jogo entre Palmeiras e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, às 21h30. Será a primeira vez do norte-americano em uma partida de futebol.

"Eu vou estar no jogo pela primeira vez, será a primeira vez que vou num jogo de futebol. Meus filhos estão aqui, aprendendo sobre futebol e acho que o Palmeiras vai inspirá-los, acho que meus filhos não sabem da energia que vai estar presente naquele jogo", disse Sonnen.