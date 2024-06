Léo Pereira treina na lateral

Desfalque desde a vitória contra o Millonarios, pela Libertadores, Ayrton Lucas ainda não se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e continuará sendo desfalque no Flamengo. O Rubro-Negro enfrenta o Grêmio amanhã, às 20h, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Sem Viña, que está com a seleção uruguaia, o treinador vem treinando com Léo Pereira improvisado na função de lateral-esquerdo, de acordo com a Trivela. O zagueiro voltou a ficar à disposição recentemente, após se recuperar da mesma lesão sofrida por Ayrton Lucas.