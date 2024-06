António Oliveira considera justo empate e alerta time do Corinthians: 'Temos de parar de errar'

O técnico António Oliveira considerou justo o empate, por 2 a 2, entre Corinthians e Atlético-GO, nesta terça-feira, em Goiânia, apesar da equipe alvinegra chegar a ter 2 0 no placar até praticamente a metade do segundo tempo. Mas fez um alerta para o time.

"O Atlético-GO teve mais a bola e criou mais oportunidades. Depois da expulsão, o jogo ficou completamente desvirtuado, as estratégias alteraram-se completamente. Não a vi a expulsão, estava de costas para o lance. Todas as pessoas cometem os seus erros, mas têm sempre direito a uma oportunidade, acontece. Foi num jogador, se calhar, dos mais experientes que nós temos dentro do elenco, mas há um fato: nós temos que parar definitivamente de errar", disse o treinador em entrevista coletiva.

O primeiro gol do Atlético-Go foi contra do zagueiro Cacá e o segundo, marcado de pênalti, teve origem em uma falha de Hugo. "Os jogadores já estão avisados disso, mas todos aqueles que erraram também já nos deram e ofereceram-nos situações boas outra hora. Não posso esquecer que o Yuri também já foi muito criticado e hoje é o herói. O caminho é continuar a trabalhar cada vez mais para errarmos menos, porque neste tipo de jogos, principalmente no Brasileiro, que são jogos muito equilibrados, independentemente das equipas e das circunstâncias que elas vivem, quem errar menos, acaba por ganhar jogos", completou.

António Oliveira terá dois desfalques para o clássico com o São Paulo, domingo na Neo Química Arena. Além de Gustavo Henrique, o meio-campista Rodrigo Garro levou o terceiro cartão amarelo e também terá de cumprir suspensão. Na zaga, o técnico tem como opções Caetano, Raul Gustavo e João Pedro. No meio-campo, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Matheus Araújo e Guilherme Birô são os candidatos à vaga.

Sobre Carlos Miguel, um dos destaques da partida, mas que negocia ida para o Nottingham Forest, António afirmou contar com o jogador para as próximas partidas. "Eu sou treinador do Corinthians, o Carlos Miguel é jogador de Corinthians, portanto, até que me passem uma informação em contrário, ele é um jogador que está disponível, como os outros todos. Assim, eu escalo aqueles que eu acho que são os melhores para servir ao nosso clube."