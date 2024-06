PSG demonstra interesse em Vinícius Júnior para substituir Mbappé, diz rádio francesa

Campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid e destaque da temporada, Vinícius Júnior despertou o interesse do Paris Saint-Germain, de acordo com a rádio francesa RMC Sport. O clube está em busca de um substituto para Mbappé, que deixou a equipe para ir ao Real Madrid, justamente o atual time do atacante brasileiro.

O time francês estão monitorando de perto a situação de Vini Jr. e de outros jogadores para que possam ocupar a vaga deixada pelo francês. Porém, segundo informações do jornal AS da Espanha, o Real Madrid não tem pretensões de vender o brasileiro de 23 anos, e o jogador não tem interesse em deixar a equipe que o projetou internacionalmente.

Outro ponto que é considerado um entrave para uma possível negociação é a relação ruim entre os dois times devido à transferência de Mbappé para o Real Madrid e às discordâncias sobre a criação da Superliga Europeia.

O contrato de Vinícius Júnior com o Real Madrid foi renovado até 2027, com uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,4 bilhões). O jogador é peça fundamental para o projeto vencedor do clube.