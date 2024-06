Santos embarca sob protesto de torcida para encarar Operário-PR em busca da reabilitação

O Santos viveu mais um dia de tensão nesta fase de preparação para a partida diante do Operário-PR, que acontece nesta sexta-feira, pela Série B. Um grupo de torcedores de uma organizada marcaram presença em frente ao CT para protestar pelo mau momento do clube nesta quarta-feira.

Em meio a esse clima de tensão, o técnico Fábio Carille comandou a atividade com o grupo. No trabalho, ele fez ajustes para o time que vai buscar a reabilitação da equipe na Série B.

As três derrotas seguidas na competição tiraram o time da luta direta pela liderança. Pior: com o triunfo do Mirassol sobre o Goiás, o Santos ficou fora do G-4 e ocupa a quinta colocação com 15 pontos.

A falta de resultados vem tornando o ambiente tenso também nos bastidores. O presidente Marcelo Teixeira já vem tratando da reformulação do elenco em meio ao campeonato. O dirigente vem negociando a saída de atletas que estão fora dos planos a fim de aliviar a folha de pagamento para tratar da vinda de reforços.

O meia Nonato está sendo emprestado para um clube do futebol japonês enquanto Cazares tem ofertas de clubes da Série A e da Série B aqui no Brasil. Recém-contratado, Patrick não vem agradando e está na mira da torcida.

A partida de sexta-feira, em Ponta Grossa, ganha contornos de decisão em função do clima delicado que vive o Santos. O time paulista tem a mesma pontuação do Operário-PR (15 pontos) e uma nova derrota vai deixar o técnico Fábio Carille ainda mais pressionado.

Uma lista de reforços já está sendo vista e a diretoria vai analisar o mercado de jogadores para uma possível investida. O zagueiro João Basso voltou de empréstimo junto ao Estoril, de Portugal, e foi reintegrado ao clube. Sua permanência vai depender da avaliação da comissão técnica.